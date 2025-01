Beleggers in afwachting van inflatiecijfer VS

De AEX noteerde dinsdag de gehele dag in de plus, maar in de laatste uren kwam er een terugval. Daardoor verdween de winst en sloot de index praktisch onveranderd. De AEX stond woensdag na ongeveer een kwartier handelen 0,2% hoger op 887,22 punten. Beleggers zijn in afwachting van een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer. Dat wordt om half drie vanmiddag gepubliceerd.



De AEX eindigde dinsdag miniem lager op 884,98 punten. Adyen was met 3,0% de grootste stijger. Philips gaf daarentegen 3,3% prijs. Het bedrijf meldde maandagavond een probleem met de softwareconfiguratie bij een medisch apparaat. Zonder duidelijke aanleiding verloor Unilever 1,5%. De techfondsen sloten gisteren verdeeld.

De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdag gemengd. De S&P500-index steeg 0,1% tot 5.842,91 punten. De Dow Jones-index klom 0,5% tot 42.518,28 en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2% tot 19.044,91 punten. Een opsteker bij de Amerikaanse producentenprijzen gaf beleggers in de VS een steuntje in de rug. De prijzen stegen minder hard dan was verwacht. De zes grootste (zaken-)banken van de Verenigde Staten (Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo) maken vandaag hun kwartaalwinsten bekend.

Beleggers en handelaren zijn gespannen in afwachting van de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijsindex voor december. Die zal de richting aangeven van de inflatie in de VS. De CPI-index zal naar verwachting voor de derde maand op rij stijgen, van 2,7% in november naar 2,9%. Een veel hoger cijfer zal slecht vallen.

In Azië verloor de Nikkei-index woensdagochtend 0,4%, De Hang Seng-index in Hongkong steeg daarentegen fractioneel..

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht