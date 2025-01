Beleggers kijken uit naar banenrapport VS

De AEX noteerde vrijdag na ongeveer een kwartier handelen 0,1% lager op 894,91 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vanmiddag wordt gepubliceerd. Naar verwachting zijn er de afgelopen maand 160.000 banen in de VS bijgekomen.

De AEX sloot donderdag 0,8% hoger op 895,8 punten, dciht bij de 900-puntengrens. De handel werd donderdag voor een deel gedomineerd door adviezen van analisten. Voedingsbedrijf DSM Firmenich ging aan kop met een plus van 2,1% na een koopaanbeveling van de Amerikaanse zakenbank Stifel. Shell kreeg er 1% bij, na door de Zwitserse bank UBS op de kooplijst te zijn gezet. Voedingsmiddelenproducent Unilever won op zijn beurt 0,9% na een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Bernstein.

Bij de kleinere fondsen daalde biotechfonds Galapagos 3,5%.Beleggers blijken toch niet tevreden te zijn over de woensdag aangekondigde opsplitsing.

De Amerikaanse beurzen bleven donderdag gesloten vanwege een dag van nationale rouw in de Verenigde Staten als gevolg van het overlijden van oud-president Jimmy Carter op 29 december. Carter kreeg gisteren een staatsbegrafenis in Washington. Als eerste Amerikaans bedrijf opent Delta Airlines vanmiddag de boeken over het afgelopen kwartaal. Volgende week volgen de Amerikaanse banken.

De Aziatische beurzen waren vrijdag negatief gestemd. De Japanse Nikkei daalde 1%, terwijl de Hang Seng in Hongkong ook bijna 1% in de min noteerde. De SSE Composite Index in Shanghai verloor 1,3%. De Chinese centrale bank meldde vanochtend dat het de aankopen van nationale staatsobligaties tijdelijk zal opschorten, vanwege een te laag aanbod. Die aankondiging leidde tot een abrupte stijging van de rente.

De grootste fabrikant van halfgeleiders, het Taiwanese TSMC, meldde voorbeurs dat In 2024 de omzet is gestegen met 33,9% naar 2,9 biljoen Taiwanese dollar. Dit is een recordomzet. TSMC is een belangrijke afnemer van chipmachinefabrikant ASML.ASML verloor vanochtend 0,4%.

Yelza.com is positief over de ontwikkeling van de AEX: “Op basis van afgelopen week is de verwachting van de AEX positief gewijzigd. De index heeft steeds het belangrijke niveau 870 gehouden en komt sterk terug van een tussentijdse koersdip. Zolang de AEX op basis van slotkoers het niveau 870 houdt is het meest waarschijnlijke scenario een stijging tot 930-931. Dit gaat niet in een rechte lijn. Het algoritme verwacht een tussentijdse correctie tussen de 910 en 900. Op het moment dat de 930 wordt bereikt kan er een heldere visie worden bepaald voor de lange termijn. Momenteel is de visie voor de langere termijn lastig te bepalen aangezien er nog te veel variabelen en alternatieven zijn.”

