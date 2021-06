Beleggers krijgen meer oog voor kwartaalcijfers

Beleggers zijn wat optimistischer geworden over het verruimende beleid van de Fed.

Bovendien lijkt de markt zich erbij te hebben neergelegd dat het een hete inflatie-zomer gaat worden. “De vraag is, hoe heet wordt het volgend jaar.” Met deze opmerking heeft men de deur opengezet om meer naar bedrijfsresultaten te kijken dan naar de inflatie. Terecht. Economische cijfers duiden nog niet op een consistente richting. In Nederland is de economische krimp van 0,8% over Q1 wat hoger dan de eerdere raming van -0,5%. In Thailand steeg de verkoop van auto’s in mei met 38,4%, maar dat is wel flink minder dan de +93,1% een maand eerder.

De Amerikaanse en Europese futures wijzen op een hogere opening van 0,2%. Azië is echter overwegend lager. Nikkei -0,02%, Shanghai -0,15%, CSI 300 -0,19%, Sensex +0,37% en Australië onveranderd.

Euro/dollar 1,1924. Euro/yuan 7,7325. Bitcoin -3,35 op 32.549, goud -0,2% op 1.775, koper -0,7% op 4,28, ijzererts +2,6% op 219 en Brent +0,1% op 75,28 dollar. Duitse Bunds -0,02 op -0,1760%. US Bonds +0,01 op 1,4919%.

Top-10 AEX/AMX-aandelen die het sterkst beneden het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen maand staan.

De trend voor de AEX (725,05) is positief maar bij een zwalkende RSI.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

