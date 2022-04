Beleggers Meta (Facebook) staren zich blind

Facebook, beter gezegd Meta Platforms, heeft het in de verslagperiode moeten doen met een stijging van de omzet van 7% naar 27,9 miljard dollar, iets minder dan de ramingen.

Minder fraai is de daling van de kwartaalwinst met 21% naar 2,72 dollar per aandeel. Beleggers lijken zich echter een beetje blind te staren op de lichte groei van het aantal dagelijkse gebruikers, maar een stijging van 4% voor Facebook is dusdanig weinig dat het snel kan omslaan in een daling. De koersstijging in de nabeurs van 18,3% naar 207,01 dollar is overdreven. Het overtreft vele malen de groei van het aantal gebruikers.

Zwak is dat de advertentieprijs met 8% is gedaald. Geloofwaardig is niet de uitspraak dat adverteerders minder willen uitgeven. Er werden 15% meer advertenties geplaatst in het eerste kwartaal. Dus hoezo heeft de advertentiemarkt last van de inflatie, stagnatie in de aanvoer en de Oekraïne-oorlog. Het zouden wel eens excuses kunnen zijn voor een kentering op de advertentiemarkt, iets waar beleggers rekening mee moeten houden.

De nettomarge kwam uit op 27% tegen 34% voor Microsoft en 25% voor Alphabet. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de techsector deze betrekkelijk hoge marges kan handhaven in de toekomst. Dat zou de achterliggende gedachte kunnen zijn voor de betrekkelijke lage geraamde koers/winstverhouding van 15 voor Facebook tegen 29 keer voor Microsoft en 20 keer voor Alphabet.

Beleggers moeten niet te hard achter de nabeurse stijging aanrennen, omdat daarmee de kracht van de herstelbeweging is weggenomen. De trend staat nog onder druk. Meta Platforms kopen is momenteel alleen iets voor traders met voldoende buffers.

