Beleggers minder vertrouwen maar zoeken kansen

In juni is het beleggersvertrouwen weer licht gedaald: van 73 punten in mei naar 69 nu, zo blijkt uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer.

Dit zegt dat het beleggersvertrouwen ook deze maand bijzonder laag is. Op de meeste vlakken zijn beleggers onverminderd negatief, met name over de Nederlandse economie en de waarde van de eigen beleggingsportefeuille. Ook zijn beleggers nog pessimistischer over hun eigen financiële huishouding: vier op de tien beleggers verwacht dat deze nog meer zal verslechteren.

In juni denken veel beleggers dat de geopolitieke situatie de meeste invloed heeft op de beurs (33%). Dit percentage is wel gedaald ten opzichte van mei, toen dacht 37% van de beleggers dat het invloed zou hebben op de beurs. Daarbij denken de beleggers dat de wereldeconomie in juni meer invloed heeft gekregen ten opzichte van mei (van 22% naar 27%). Inflatie staat met 14% onveranderd op de derde plek.

Rendement

De afgelopen maand is er weinig verandering in het rendement dat beleggers behaalden: een derde van de beleggers leed in juni gemiddeld 8,8% verlies. In mei was dat nog gemiddeld 8,1%. De beleggers die wel winsten behaalden, boekten een gemiddelde winst van 6,39%. In mei was dat nog 8,05%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: De gemaakte verliezen vallen nog mee, als je beseft dat er dit jaar nauwelijks een schuilplaats voor beleggers was. Zowel obligaties als aandelen daalden gemiddeld meer dan wat deze beleggers ervaren hebben. Alleen grondstoffen en – binnen aandelen – de energiesector wisten dit jaar positieve resultaten te boeken.” Net als in mei (60%) zag ruim de helft de beleggers de waarde van hun beleggingsportefeuille dalen (57%). Deze maand verwachten beleggers de meeste kansen bij ASML (13%) en Shell (12%). Randstad, Unilever en Ahold Delhaize delen samen de derde plaats (4%).

Beleggersprofiel

De gemiddelde leeftijd waarop mensen beginnen te beleggen ligt op 36 jaar. Het percentage beleggers dat vóór hun 25e jaar begint met beleggen is 15%. De helft van de beleggers belegt zelf en 39% laat in beheer beleggen. Beleggers zien de komende drie maanden de meeste beleggingskansen in aandelen (28%) en in iets mindere mate in beleggingsfondsen (19%). Bob Homan: “Dit snap ik wel, de hele markt is dit jaar flink gedaald en sommige aandelen zijn zelfs gehalveerd, daar ontstaan toch weer kansen.”

Crypto

Crypto wordt door 8% als meest kansrijke belegging gezien. Hoewel een derde van de beleggers op dit moment geen enkel vertrouwen heeft in het beleggen in cryptomunten, heeft eveneens een derde gemiddeld (29%) tot zelfs veel (4%) vertrouwen. Beleggers jonger dan 44 jaar hebben vaker vertrouwen in crypto dan beleggers van 45 jaar of ouder. Als beleggers € 10.000,- ter beschikking zouden hebben, dan zou het overgrote deel (83%) in traditionele beleggingen investeren en niet in crypto currencies. Deze verhouding is dit hele jaar niet veranderd.

Personeelstekort en schaarste

Zeven op de tien beleggers merkt dat er in Nederland sprake is van een personeelstekort. Dit valt vooral op in de horeca (17%), in de zorg (15%) en in de reisbranche (14%). De meeste beleggers (73%) zijn ervan overtuigd dat het personeelstekort remmend werkt voor de groei van de economie in Nederland. Een ander deel verwacht dat het vanzelf oplost (15%) en een derde groep is van mening dat het personeelstekort een indicatie is dat de economie op volle toeren draait (12%). Homan: “Het personeelstekort zie je tegenwoordig om je heen, van horeca die op bepaalde dagen dicht blijft tot aan het schrappen van vluchten op vliegveld. Natuurlijk is dat vervelend, maar nu de economische groei afneemt is die erg sterke arbeidsmarkt wel weer erg prettig.” Omdat bepaalde goederen slecht leverbaar zijn door schaarste aan materialen, zoeken de meeste beleggers (45%) daarom andere oplossingen; 31% wacht liever af totdat de goederen weer leverbaar zijn. Slechts 14% betaalt (fors) meer om de materialen toch op tijd geleverd te krijgen

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

