Beleggers mogen blij zijn als de AEX niet beneden de 860 duikt

De aandelenmarkten zullen een behoorlijke douw krijgen na de publicatie van de handelstarieven van VS-president Trump.

De markten in Azië-Pacific, samen met Amerikaanse en Europese indexfutures, kelderden donderdag nadat president Trump hoger dan verwachte tarieven aankondigde voor meer dan 180 landen en gebieden, wat de vrees voor een langdurig handelsconflict en een wereldwijde economische vertraging aanwakkerde. De totale tarieven voor China bedragen nu 54%, terwijl de EU en Japan te maken hebben met hoge heffingen van respectievelijk 20% en 24%. China zal vergeldingsmaatregelen nemen. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei dat de laatste tarieven die door de VS zijn aangekondigd, een “grote klap” zijn voor de wereldeconomie. “Er is geen orde in de wanorde.” Ze is het met Trump eens dat sommige landen oneerlijk profiteren van de huidige regels in de wereldhandel.”

De dalingen zeggen voldoende: S&P -2,8%, Nasdaq -3,1%, Nikkei -3,2%, Brent -2,1%, goud -0,7%, TTF Gas -3,9% bij een opvallende stijging van 1,3% voor bitcoin. Euro/dollar stijgt tot 1,091.

