Beleggers negeren verkiezingen Nederland en kijken naar 2024

Na het vertrek van Unilever, Shell en DSM uit Nederland zou je verwachten dat economie en vestigingsklimaat deze keer belangrijke verkiezingsthema’s zijn, maar dat zijn het niet. Mogelijk mede daarom krijgen de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen deze week nauwelijks aandacht op de financiële markten. Beleggers kijken wél naar 2024, dat een uiterst belangrijk verkiezingsjaar wordt – met mogelijk grote gevolgen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het jaar 2024 is een groot politiek jaar waarin 20% van alle landen naar de stembus gaat (zie tabel). Dat komt overeen met 40% van de wereldeconomie. Misschien wel de twee belangrijkste verkiezingen zitten aan het begin en het eind: Taiwan in januari en de Verenigde Staten in november. Daar tussenin zitten prominente BRICS-landen als Rusland, India en Zuid-Afrika. Met grote tegenzin hebben beleggers zich aangepast aan een ‘nieuw normaal’ met grote onzekerheden op het vlak van geopolitiek en economische beleidsvorming. Recente verkiezingsverrassingen in Polen en Argentinië laten zien dat verkiezingsuitslagen wel degelijk financiële markten in beweging kunnen brengen. Verkiezingen zijn daarmee een van de drie grote thema’s voor beleggers in 2024, samen met recessierisico’s en renteverlagingen.

Verrassende wending in Taiwan

De 23 miljoen inwoners van Taiwan, de thuisbasis van halfgeleidergigant TSMC, gaan op 13 januari 2024 naar de stembus om een nieuwe president te kiezen voor de komende vier jaar. De delicate, wederzijdse betrekkingen met China domineren het debat, gevolgd door de langzaam herstellende exporteconomie, de toekomst van de nucleaire industrie en de mate van militaire dienstplicht. De presidentiële race is op zijn kop gezet door een potentiële alliantie tussen de oppositiepartijen KMT en TPP, die op dit moment tweede en derde staan in de peiling. Dit zou kunnen leiden tot een onwaarschijnlijke overwinning, die de positie van de zittende DPP-regering ondermijnt. Beide partijen staan iets vriendelijker tegenover China. De DPP regeert over Taiwan sinds 2016. Sindsdien heeft China periodieke, relationele gesprekken tussen beide landen opgeschort.

Aandelenmarkten kunnen profiteren van Amerikaans verkiezingsjaar

De financiële markten maken zich klaar voor een herhaling van de strijd tussen Biden en Trump zoals in 2020. De eerste peilingen duiden op nieuwe nek-aan-nek race. Beide kandidaten hebben er een bestuursperiode opzitten en de verschillen zijn groot. Net zo belangrijk is de strijd om het Congres, aangezien de wetgevende macht sterk verdeeld is en daardoor deels is vastgelopen. De Democraten hebben een meerderheid van twee zetels in de Senaat en de Republikeinen een meerderheid van tien zetels in het Huis van Afgevaardigden. De verkiezingen zijn van groot belang voor de hele beleggerswereld, omdat de Verenigde Staten dominant zijn op de wereldwijde kapitaalmarkten. Ze vertegenwoordigen bijvoorbeeld 60% van de totale beurswaarde op de aandelenmarkt. Goed om te weten: de presidentiële cyclustheorie (ja, die bestaat) laat de hoogste aandelenrendementen zien in het derde en vierde jaar van de ambtsperiode, omdat de zittende president dan nog meer in de strijd gooit om herkozen te worden.

Belangrijke verkiezingsdata in 2024

Datum Land Opmerking

Jan. 13 Taiwan VP Lai Ching-te van liberale regeringspartij DPP leidt nipt de polls

Jan. 15 VS Eerste Republikeinse voorverkiezing; in Iowa

Feb. 14 Indonesië Defensieminister Subianto leidt polls om Jokowi te vervangen

Mrt. 5 VS ‘Super Tuesday’ met grootste aantal voorverkiezingen

Mrt. 17 Rusland Putin gaat op voor nog eens zes jaar

Apr. 10 Zuid-Korea Parlementsverkiezingen

Apr. ? India PM Modi en regerend BJP wil derde termijn van 5 jaar

Jun. 2 Mexico Sheinbaum van regeringspartij MORENA leidt de polls

Jun. 2? Zuid-Afrika President Ramaphosa’s ANC kan voor het eerst meerderheid verliezen

Jun. 6-9 EU Eerst parlementsverkiezing na Brexit; mogelijk rechtse meerderheid

Nov. 5 USA Waarschijnlijk Biden versus Trump + Huis van Afgevaardigden + 1/3 Senaat

Dec. 17 VK Deadline uitroepen verkiezingen, oppositie Labour leidt polls

Bron: Refinitiv. Uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

