Beleggers reageerden te gretig

Er ging woensdag een zucht van verlichting door de financiële markten. De Amerikaanse inflatie is in maart gedaald tot 5,0%. Dat is beter dan de 6,0% in februari en beter dan de 5,2% die werd verwacht. Direct na publicatie van het inflatiecijfer werden de verwachtingen voor een nieuwe renteverhoging door de Fed al bijgesteld.

De kans op een verhoging van een kwart procentpunt in mei werd s’ochtends nog op 73% geschat, een paar uur later stond deze op 60%. Ook de aandelenkoersen reageerden in eerste instantie positief op het nieuws, maar al snel leek de markt zich te realiseren dat er wellicht te vroeg was gejuicht, de AEX eindigde alsnog in het rood.

Het macro-economisch scenario versnelt

Door de onrust in de bankensector in maart zien wij bij eToro het macro-economische scenario versnellen. Er is aandacht voor het afnemen van de spaargelden bij banken, maar dat is niet waar het direct om gaat. Spaargeld vertrekt niet uit paniek, maar is simpelweg op zoek naar een hoger rendement. In de VS wordt dat vaak gevonden bij geldmarktfondsen, die een rendement bieden dat in de buurt komt bij het rentetarief van 5% van de Amerikaanse centrale bank (Fed). De afnemende spaargelden versnellen alleen het proces van afnemende kredietverlening door banken, die toch al gaande was. Afnemende kredietverlening zorgt voor een lagere economische groei, lagere inflatie en mogelijk ook lagere bedrijfswinsten. De positieve kant: het brengt ook de verwachting van een renteverlaging door de Fed naar voren, mogelijk zelfs nog voor het einde van dit jaar.

Waarde-aandelen genieten de voorkeur…

Voorzichtigheid is geboden voor beleggers. Een lagere inflatie is op korte termijn een duidelijk signaal van afkoeling van de economie. Voorafgaand aan het kwartaalcijferseizoen (Q1 2023), dat aanstaande vrijdag begint, maakt ons dat oplettend voor tegenvallende bedrijfscijfers en vooral tegenvallende vooruitzichten voor de rest van het jaar. Tesla, Samsung en Apple haalden bijvoorbeeld het nieuws met prijs-, productie- en verkoopverlagingen. Zij kunnen wel tegen een stootje, maar vooral bedrijven die in de komende periode krediet nodig hebben zullen naar verwachting stevig worden afgestraft als ze minder omzet hebben gedraaid dan eerder werd aangegeven. Wij verwachten dat beleggers de voorkeur geven aan waarde-aandelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijven die recessiebestendig zijn. Daartoe rekenen we ook de BigTech aandelen. Die krijgen de voorkeur boven cyclische sectoren die het moeten hebben van groei.

… totdat duidelijk is dat de rente écht gaat dalen

Aan de horizon gloort hoop. Een lagere inflatie betekent dat we de rentepiek binnen afzienbare tijd bereiken of zelfs al hebben gehad. Voor de langere termijn betekent het dat bedrijven en ook consumenten weten waar ze aan toe zijn en dus nieuwe plannen kunnen maken. De presentaties van de cijfers over het 1e kwartaal van 2023 kunnen verrassen als bedrijven positieve verwachtingen uit durven te spreken over het restant van 2023 en 2024. Met een lagere rente in aantocht kunnen op termijn juist groeiaandelen profiteren. Maar zover is het nog niet. De positieve reactie van de aandelenkoersen na de bekendmaking van het Amerikaanse inflatiecijfer gisteren doen ons vermoeden dat beleggers te gretig zijn. De gezegdes “geduld is een schone zaak” en “timing is everything” zijn zonder meer van toepassing.

