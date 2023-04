Beleggers Saxo minder vertrouwen

Het beleggersvertrouwen is in de maand april gedaald. De daling van maart werd voortgezet, al is het sentiment nog wel licht positief. Dat blijkt uit de Saxo Market Sentiment waarin maandelijks ruim vierhonderd beleggende klanten van Saxo Bank vragen over het beursklimaat en hun beleggingen beantwoorden.

Het vertrouwen van beleggers is voor de tweede achtereenvolgende maand teruggevallen. Op een schaal van -15 tot +15 staat dat vertrouwen nu op +1.3, waar dat in maart al was teruggezakt van +2.4 naar +2. Peter Siks, beleggerstrainer bij de Saxo Academy, ziet verschillende oorzaken voor het afnemende vertrouwen: “De bankencrisis in maart, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de vraag of we nu wel of geen recessie krijgen, houdt de gemoederen bezig. Want dit laatste zal bepalend zijn voor het rentebeleid van de centrale banken wereldwijd.”

In april vorig jaar peilde beleggersbank Saxo voor het eerst onder haar klanten. Toen al was de inval in Oekraïne bepalend voor het gemoed onder beleggers. Siks: “Sindsdien hebben beleggers te maken gehad met stijgende inflatie, opgeschroefde rentes, een chipoorlog en als meest recente de bankencrises. Bij de banken hebben toezichthouders, centrale banken en politici snel ingegrepen en de rust lijkt op dit moment weer enigszins teruggekeerd. De twee thema’s die nu het marktsentiment zullen bepalen zijn de inflatieontwikkelingen en de bedrijfscijfers over Q1.”

Aandelen domineren

Aandelen blijven onverminderd de meest populaire asset. Gemiddeld 8 op de 10 beleggers stelt iedere maand, sinds Saxo is gestart met peilen in maart vorig jaar, beleggen in aandelen te prefereren. Deze maand verkiest ook weer 84% van de ondervraagde beleggers aandelen boven ETF’s (25%), fondsen (23%) en opties (23%). De voorkeur voor ETF’s is wel flink afgenomen, want deze categorie noteerde vorig maand nog 40%.

De meest populaire Nederlandse aandelen om te kopen zijn bij de AEX-fondsen: ASML, Aegon en Shell. Aegon heeft hierbij ING uit de top-3 verdrongen. ASML doet ook mee in de top drie van meest geliefde aandelen om te verkopen, samen met Philips en ING. Opvallend is het verbeterde sentiment rond Just Eat Takeaway, dat de laatste maanden vaak als grote verkoopkandidaat werd genoemd, juist omdat de koersontwikkeling in 2023 eigenlijk teleurstellend is.

Energiesector blijft populairst



De energiesector (34%) blijft onder beleggers het meest populair, gevolgd door de IT-sector (31%) en de financials (27%). Die laatste sector heeft, mede onder invloed van de bankencrisis, wel moeten inleveren.

Europese aandelen (73%) zijn nog steeds het meest in trek, gevolgd door Noord-Amerika (18%) en Azië (slechts 3%). Siks: “Op een termijn van 10-15 jaar is er een trend te herkennen dat de belegger meer over de grens kijkt dan voorheen. De verschuiving naar Europa in het afgelopen jaar heeft sterk te maken met de performance van de S&P500 afgezet tegen de AEX sinds april vorig jaar. Die eerste komt op -8 uit, waarbij de AEX op +5 zit.”





De volgende Saxo Market Sentimentverschijnt in mei 2023.

Over Saxo Market Sentiment Beleggersbank Saxo peilt maandelijks het beleggerssentiment onder een ad random geselecteerde groep van enkele honderden van haar zelf beleggende klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

