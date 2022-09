Beleggers shoppen goedkoper

Met een index van 62 daalt het beleggersvertrouwen in september naar het laagste punt in ruim tien jaar, blijkt uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer. Vorige maand stond de index nog op 85. De laatste keer dat de index zo laag stond, was in november 2011 met 61 punten. De laagste index ooit van 60 punten was tijdens de kredietcrisis van 2009.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De daling in september heeft vooral te maken met een toenemend pessimistisch toekomstbeeld en de negatieve blik van de beleggers op de afgelopen maand(en.) De verwachtingen voor de economische situatie in Nederland, de eigen financiële situatie, de waarde van de eigen beleggingsportefeuille én de AEX zijn negatiever geworden ten opzichte van een maand geleden. Als je kijkt naar de verder toegenomen inflatie, energieprijzen die records breken en markten die na de opleving in de zomer weer hard terugvallen, is het goed verklaarbaar waarom het beleggersvertrouwen deze maand zo laag is.”

De helft van de beleggers voorziet de komende drie maanden een daling van de AEX. In december zal deze naar hun verwachting op 661 staan. Vorige maand voorspelden zij nog een AEX van 724 voor de maand november. De voorspelling die beleggers in juni deden voor september (697) is zo goed als uitgekomen. De AEX schommelde tijdens de onderzoeksperiode tussen de 667 en 697.

Inflatie

Vanwege de inflatie doet bijna de helft van de beleggers nu vaker boodschappen bij een goedkopere supermarkt en een zesde is dat van plan te gaan doen. De inflatie heeft ook gevolgen voor de gekochte dagelijkse boodschappen: 56% koopt nu vaker goedkopere alternatieven dan een jaar geleden. Homan: “Naast deze besparingen in dagelijkse boodschappen, zagen we in ons onderzoek van mei al dat 77% van de beleggers een deel van hun spaargeld of vermogen uit beleggingen wilden gebruiken voor het verduurzamen van de woning om energiekosten te besparen. Daarmee is duidelijk dat ook beleggers kijken naar besparingen in uitgaven voor zaken waar dagelijks behoefte aan is.”

Voor vijf op de tien beleggers geldt echter dat de gestegen inflatie geen effect heeft op hun koopgedrag van duurzame consumptiegoederen zoals meubels of keukenapparatuur. Vier op de tien heeft wel het geld, meer stelt dergelijke aankopen uit voorzichtigheid liever uit. De beste beleggingsstrategieën in tijde van inflatie en hoge energieprijzen zijn volgens de meeste beleggers: je niet laten leiden door de waan van de dag op de beurs (49%) en goed gespreid beleggen in sectoren en regio’s (34%).

Rendement

De afgelopen maand hebben meer beleggers verlies geleden (33% tegen 20% in augustus). Het gemiddelde verlies onder deze groep is 7,5%. De gemiddelde winst is 6,9%. Deze percentages zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorige maand. Deze maand verwachten beleggers opnieuw de meeste kansen bij Shell (16%) en ASML (10%). Ahold Delhaize (6%) en ING (5%) staan deze maand weer in de top vijf. Unilever sluit de top vijf af: 3% van de beleggers denkt hier het meeste rendement te kunnen behalen.

De mening van beleggers over het type beleggingen met de meeste beleggingskansen is in september veranderd ten opzichte van juni. Vond men in juni aandelen het meest kansrijk (28% en nu 19%), in september nemen de beleggingsfondsen de 1e positie over (28%, dit was 19%). Crypto wordt door 10% als meest kansrijke type belegging gezien.

Geschreven door: Eddy Schekman

