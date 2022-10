Beleggers stappen over van Besi naar ASML

Daar waar ASML op woensdag de omzet verder zag stijgen, ziet Besi vandaag de omzet opnieuw verder dalen. Beleggers in de semiconductorsector ruilen aandelen Besi om voor die van ASML en ASMI. Wij verwachten dat deze trend doorzet.

In het derde kwartaal van 2022 nam de omzet van Besi af met 21,1% van €214 miljoen naar €168,8 miljoen. De nettowinst daalde met 24,2% van €75,6 miljoen naar €57,3 miljoen. De bruto winstmarge steeg weliswaar licht naar een sterke 62%, maar voor het vierde kwartaal verwacht Besi opnieuw een omzetdaling tussen de 15% en 25%. Als verklaring voor de cijfers wijst het bedrijf uit Duiven op minder vraag uit met name de computerindustrie, minder bestellingen uit China en seizoeneffecten.

Schril contrast met ASML

Gisteren zag sectorgenoot ASML juist de omzet, de winst én het aantal nieuwe orders toenemen tot recordniveaus. Een belangrijk verschil tussen de twee bedrijven is de plek in de waardeketen. ASML maakt machines om chips te produceren. Besi maakt machines om chips na productie te testen en te verpakken.

Om in te spelen op de trend van digitalisering kondigden chipfabrikanten in de afgelopen maanden wereldwijd tientallen nieuwe fabrieken aan. Die geplande investeringen blijven vooralsnog overeind met het oog op de vraag op lange termijn, waardoor de machines van ASML gretig aftrek vinden. Hetzelfde geldt overigens voor ASMI, dat volgende week dinsdag zijn cijfers bekend zal maken.

De activiteiten van Besi zijn meer recessiegevoelig op de korte termijn. Minder vraag naar computers en smartphones levert direct minder behoefte aan verpakking op, waardoor vervangingsinvesteringen waarschijnlijk worden uitgesteld. Ook lijkt Besi, anders dan ASML en ASMI, meer last te hebben van directe concurrentie in China. Het bedrijf noemde China als verklaring voor de resultaten voor het tweede kwartaal op rij, terwijl ASML juist aangaf in 2023 nog geen afname van de vraag uit dat land te verwachten.

ASML +8%, Besi -2,5%

Door de wereldwijde trend van digitalisering, en de daarbij horende vraag naar semiconductorchips, hebben we de aandelenkoersen van ASML, ASMI en Besi lange termijn verhandeld zien worden met een hoge correlatie. Gisteren kwam daar een duidelijke verandering in. ASML steeg op de beurs in Amsterdam met 8%, ASMI met 6%, maar Besi leverde juist 2,5% in. Een herpositionering van beleggers in de sector lijkt de logische verklaring.

Besi maakte vanmorgen bekend de omzet in het vierde kwartaal verder te zien afnemen met 15% à 25% tot een bedrag tussen de €126 en €143 miljoen. Een schril contrast met ASML. Wij verwachten dan ook dat de herpositionering in de komende periode zal doorzetten.

