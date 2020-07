Beleggers storten zich op Basic-Fit, AF-KLM en Just Eat Takeaway

Aandelen als Basic-Fit, Air France-KLM en Just Eat Takeaway zagen in de eerste helft van dit jaar een enorme toename van nieuwe aandeelhouders. Ook RD Shell, dat dit voorjaar fors wegzakte, leefde op. Dat blijkt uit beleggersdata van BinckBank over de eerste zes maanden van 2020.

De enorme volatiliteit en impact van de coronacrisis is voor zelfbeleggers aanleiding geweest flink te investeren in bedrijven die hier van profiteren, dan wel na een flinke duikeling mogelijk weer kunnen herstellen. Daarbij doken niet alleen nieuwe namen zoals potentiële vaccinleveranciers Inovio en Novacyt op, maar zag ook een flink aantal gevestigde bedrijven het aantal particuliere beleggers stevig groeien.

‘Coronamandje’ 2020

Kijkend naar de bedrijven en aandelen die begin dit jaar reeds tot de 200 populairste beleggingen van BinckBank-klanten behoorden, is onderstaande lijst te maken van bedrijven die het aantal individuele beleggers met meer dan 40% zagen stijgen nieuwe beleggers.

In de lijst komen niet alleen sectoren voor die door de corona-uitbraak harde klappen kregen en mogelijk kunnen herstellen (zoals Basic-Fit en de luchtvaart), maar ook bedrijven die juist profiteren (zoals Just Eat Takeaway).

Daarnaast trok al het nieuws rondom de medische sector en de zoektocht naar een vaccin veel beleggers naar veel in het nieuws terugkerende bedrijven als Gilead en Johnson & Johnson. Daarnaast is ook de hectiek op de energiemarkten en de beweging naar duurzaam goed zichtbaar, waarbij niet alleen Shell nieuwe beleggers trok maar ook nieuwkomers als Ballard en PowerCell.

bron: BinckBank, juni 2020 (*)

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15028 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht