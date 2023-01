Beleggers Tesla: “Technoking, ga aan de slag!”

Het aandeel van beurslieveling Tesla is in 2022 in een vrije val terechtgekomen: de koers daalde met 65%. De start van 2023 was niet beter, door verkoopcijfers die achterbleven bij de verwachtingen. Wat is er nodig voor een stijgende lijn?

Exponentiële groei in 2020 en 2021

Of je Elon Musk nu een genie vindt of een pedante man, hij is onmiskenbaar degene die elektrisch rijden wereldwijd op de kaart heeft gezet. In 2017 verkocht Tesla al meer dan 100.000 elektrische auto’s vanuit de Amerikaanse fabrieken in Californië, Nevada en New York. De echte doorbraak, althans op de beurs, kwam in 2019 toen de derde Gigafactory in Shanghai, China, startte met massaproductie. Begin 2020 had ook het aandeel Tesla last van de kortstondige coronacrisis, maar in de loop van 2020 en 2021 ging de koers op de NASDAQ maar liefst tien keer over de kop.

CEO Elon Musk was de aanjager van het succes, geholpen door marktomstandigheden. Hij presenteerde vooruitstrevende modellen, beloofde 50% groei per jaar en speculeerde luid en duidelijk over zelfsturende auto’s. Op de memorabele Battery Day in september 2020 ontstond bij beleggers het beeld dat Tesla een voorsprong van jaren had op de concurrentie. In november 2020 zorgde de verkiezing van klimaatpresident Joe Biden voor nog meer rugwind. In maart 2021 benoemde Musk zichzelf tot Technoking van Tesla, wat perfect bijdroeg aan zijn imago. Over heel 2020 werden 499.000 elektrische auto’s verkocht, in 2021 waren het er 936.950. Waar zou deze groei ooit ophouden?

De afdaling op de zwarte piste van 2022

Achteraf bezien kwam de hoogste slotkoers van het aandeel Tesla ($409,94 op 4 november 2021) tot stand twee dagen na een merkwaardige actie van de grillige Musk op, inmiddels zijn eigen platform, Twitter. Hij peilde wat zijn volgers ervan zouden vinden als hij 10% van zijn belang in Tesla zou verkopen. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. In de eerste helft van 2022 stagneerde de productie. In de zomer verliet Andrej Karpathy, head of A.I., onverwachts het bedrijf; een tegenslag voor de belofte van een volledig zelfsturende auto. Musk verkocht nog meer aandelen om Twitter te kopen, daar waar beleggers liever de aankondiging van nieuwe Gigafactories hadden gezien. Het aandeel Tesla daalde met 65% van $352,26 op 31 december 2021 tot $123,18 precies een jaar later.

Waardering van het aandeel

Begin 2023 vragen beleggers zich vertwijfeld af: waar ligt de bodem voor de koers van het aandeel Tesla? Een heldenstatus voor Musk of niet, op de beurs telt ook voor Tesla alleen het getal dat onderaan de streep staat. Veel factoren zijn van invloed, maar de belangrijkste zijn uiteindelijk toch het aantal verkochte auto’s en de brutowinstmarge. Het aantal verkochte auto’s zat in de tweede helft van 2022 weer in de lift, maar niet voldoende om de hoge waardering (in termen van koers/winstverhouding) te rechtvaardigen. De brutowinstmarge daalde zelfs onder invloed van inflatie en uitdagingen in de toeleveringsketens. Dat was genoeg voor de stevige afwaardering op de beurs.

Katalysatoren voor hernieuwde groei

Bodemvorming in de koers kan van twee kanten komen: het sentiment en het resultaat. Elon Musk is als geen ander in staat om weer ‘fantasie’ in het aandeel te brengen. Minder praten over Twitter en meer over de massaproductie van de Cybertruck (met 1,5 miljoen wachtende klanten), de budgetauto van minder dan $30,000, verbeterde batterijen en de aanbouw van nieuwe fabrieken, die noodzakelijk zijn om te groeien. Alleen zijn woorden zijn waarschijnlijk al voldoende om een kentering teweeg te brengen.

Het allerbelangrijkste is het resultaat. En dan specifiek het aantal verkochte auto’s. In augustus 2022 zei Musk te streven naar 20 miljoen Tesla’s per jaar vanaf 2030, weer zo’n vergezicht waar zijn aanhangers van smullen. Zeer uitdagend, maar met de juiste focus niet onmogelijk. Op de keper beschouwd is de groei van 936.950 auto’s in 2021 naar 1.310.000 in 2022 (+40%) helemaal niet zo slecht als je de corona- en toeleveringsproblemen in ogenschouw neemt. Natuurlijk, er is recessieangst en de concurrentie neemt toe. Vergeet echter niet dat veel landen hebben besloten tot een verregaande elektrificatie van het wagenpark in het komende decennium. Als dat niet verandert, heeft de groei nog een lange weg te gaan.

Het risico? Blijven geloofwaardige beloften uit en blijft het resultaat in 2023 achter bij de verwachtingen dan zullen beleggers, zelfs na een daling van 65%, de beurswaarde van $350 miljard voor Tesla nog steeds te hoog vinden.

Tesla Investor Day op 1 maart 2023

Deze week maakte Tesla bekend op 1 maart 2023 een nieuwe Investor Day te houden, waarbij ook de nieuwe Gigafactory in Texas kan worden bezocht. Op deze dag kunnen veel van de genoemde dingen samenkomen. Eén ding is zeker: rondom Elon Musk wordt het nooit saai. De vraag is: zal de Technoking opstaan?

Grafiek: koersontwikkeling Tesla in de afgelopen vijf jaar

Bron: Yahoo Finance

Tabel: Geleverde Tesla’s per kalenderjaar

Jaar Geleverde auto’s 2018 245.240 2019 367.500 2020 499.550 2021 936.950 2022 1.310.000

Bron: Tesla

