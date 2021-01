Beleggers uitgekeken op Galapagos, Adyen en Tesla

Hoewel de financiële markten een prima slot van 2020 beleefden zijn beleggers in januari minder positief geworden over de beurs en hun beleggingen.

Onzekerheden rondom de machtswisseling in de Verenigde Staten en de mate waarin het coronavaccin snel een einde kan maken aan zware lockdowns lijken investeerders voorzichtiger te maken.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van januari, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

Particuliere beleggers beoordelen het beursklimaat deze maand met een +2,5 (op een schaal tussen -10 en +10). Duidelijk lager dan de +3,4 van een maand eerder.

Opvallend is dat in de lijstjes van bij voorkeur te verkopen aandelen steeds meer fondsen opduiken die vorig jaar juist populair waren. Galapagos, Adyen en Tesla zijn daarbij nu het minst gewild, terwijl het vorig jaar hard gedaalde Shell juist als favoriet aandeel wordt gezien.

Hoewel met minder grote voorsprong is de techsector nog steeds de favoriete sector om in te investeren, op de voet gevolgd door de medische sector.

Beleggers minder positief in start nieuwe jaar

Uit het maandelijkse Europese onderzoek van Saxo Bank blijkt dat Nederlandse beleggers van BinckBank per saldo minder positief over de markten zijn dan een maand eerder. Vijftien procent van de beleggers geeft nog altijd een 7 of hoger, terwijl 3% een -7 of lager geeft.

Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat de AEX de komende maand met 2% en de S&P 500 met ruim 1% zouden kunnen aantrekken.

Favorieten van 2020 nu op verkooplijst

Shell is ook in januari voor beleggers het favoriete aandeel om te investeren. Opvallend is de top-3 van bij voorkeur te verkopen aandelen in de vorm van Galapagos, Adyen en Tesla. Drie fondsen die in 2020 tot de favorieten van beleggers behoorden.

De favoriete aandelen voor aankoop

Shell ASML Prosus

De favoriete aandelen voor verkoop

Galapagos Adyen Tesla

Tech en medisch populairst

De technologiesector is nog steeds de populairste sector om in te beleggen, maar het verschil met de medische sector is opnieuw kleiner geworden.

Europa en euro

Europa gaat met 71 procent nog iets steviger dan vorige maand aan kop als continent om bij voorkeur te investeren, gevolgd door Noord-Amerika (20 procent) en Azië (9 procent).

De grootste groep beleggers denkt nog steeds dat de euro komende maand verder zal aantrekken ten opzichte van de dollar, Liefst 45 procent ziet de euro de komende maand sterker worden (15 procent het omgekeerde).

