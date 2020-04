Beleggers verrekken zich aan Basic-Fit

Basic-Fit sloot gisteren op 15,22 euro na 3,96% te zijn gestegen.

Investtech: “De afgelopen week is het aandeel 25,79% gestegen. Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 27,60 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

In het huidige beursklimaat komt het aandeel ‘opgeblazen’ over. De marktcap is 1,5 keer de omzet terwijl heel wat grote bedrijven blij mogen zijn met een ratio van 1,0. En wat te denken van en koers/wint van 72. Een aandeel met zulke ratio’s zetten alleen baissiers op hun watchlist.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

