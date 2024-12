Jean-Paul van Oudheusden: ‘Beleggers verwachten dat bullmarkt aanhoudt in 2025’

Nvidia is het populairste aandeel van de ‘Magnificent 7’ onder Nederlandse retailbeleggers, zo blijkt uit het meest recente Retail Investor Beat- kwartaalonderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro onder 10.000 retailbeleggers verdeeld over 12 landen, waaronder Nederland. Verder bleek uit het onderzoek dat beleggers optimistisch zijn en verwachten dat de huidige bullmarkt aanhoudt in 2025.

Van de ondervraagde retailbeleggers in Nederland verwacht 59% dat de bullmarkt komend jaar zal aanhouden. Het vertrouwen in AI-aandelen blijft ook hoog: 11% van de Nederlandse beleggers verwacht dat deze aandelen in 2025 scherp zullen stijgen, terwijl 47% een meer geleidelijke stijging voorziet.

Nvidia bovenaan in Nederland

Gevraagd naar de ‘Magnificent 7’-aandelen, bestaande uit dominante Amerikaanse techbedrijven, zeggen Nederlandse retailbeleggers het meeste vertrouwen te hebben in Nvidia. 13% van de ondervraagden verwacht hun positie in de chipgigant uit te breiden. Wereldwijd is met 14% Tesla het populairste aandeel. Dit is mogelijk nog een effect van de stijging die volgde na de Amerikaanse verkiezingen.

In Nederland wordt Nvidia op de voet gevolgd door Tesla en Apple (10%). Microsoft (9%), Alphabet (7%), Amazon (6%) en Meta (3%) maken de lijst compleet. Over de verwachte presentaties voor 2025 van de Magnificent 7 als geheel waren Nederlandse retailbeleggers positief. 47% verwacht dat ze de markt gaan overtreffen, 31% denkt dat ze in lijn met de markt presteren en maar 8% voorspelt een slechtere prestatie.

Er zit wel een opvallend verschil tussen de favorieten van vrouwen en mannen. Vrouwen overwegen eerder hun beleggingen in Apple (12%) en Tesla (11%) uit te breiden in 2025, terwijl bij mannen Nvidia duidelijk de voorkeur geniet (16%).

Tabel 1 toont Nederlands sentiment retailbeleggers ten opzichte van Magnificent 7-aandelen in 2025

Aandeel % Nederlandse retailbeleggers dat verwacht positie uit te breiden in 2025 Nvidia 13% Tesla 10% Apple 10% Microsoft 9% Alphabet (Google) 7% Amazon 6% Meta (Facebook) 3% Geen van deze 23% Weet ik nog niet 19%

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Retailbeleggers gaan 2025 optimistisch in, mede door de aanhoudende bullmarkt en de uitstekende prestaties van AI-aandelen. Tesla’s toppositie onder de Magnificent 7 weerspiegelt niet alleen vertrouwen in zijn innovatie, maar ook de impact van de vocale steun van CEO Elon Musk voor Donald Trump en de stijging van het aandeel sinds de verkiezingen.

Hoewel extreem positieve sentimenten onder retailbeleggers vaak een signaal kan zijn voor een terugval, hebben we ook gezien dat markten historisch goed presteren wanneer een nieuwe president het Witte Huis betreedt. Je kunt beleggers dus moeilijk kwalijk nemen dat ze positief zijn.”

Impact Amerikaanse verkiezingen verdeeld beleggers

De invloed van de herverkiezing van Donald Trump verdeelt de meningen. 44% van de retailbeleggers geeft aan hun beleggingen te hebben aangepast of dat komende maanden te gaan doen als reactie op de herverkiezing. Evenveel mensen doen dat niet. Van degenen die veranderingen plannen, verhoogt 61% hun allocatie naar crypto. Dat maakt het een populairdere optie dan Amerikaanse aandelen (50%) en cashtegoeden (53%).

Tabel 2 toont hoe retailbeleggers hun portefeuille aanpassen na de Amerikaanse verkiezingen

Amerikaanse aandelen Crypto Cashtegoeden Sterk verhogen 14% 29% 11% Enigszins verhogen 35% 32% 42% Handhaven 23% 24% 30% Enigszins verlagen 11% 10% 11% Sterk verlagen 5% 4% 2% Netto toename 50% 61% 53%

Van Oudheusden voegt toe: “De herverkiezing van Donald Trump beweegt veel retailbeleggers ertoe om actief met hun portefeuille aan de slag te gaan. De scherpe stijging in crypto-posities weerspiegelt het groeiende vertrouwen in deze activaklasse, gesteund door Trump’s pro-cryptoretoriek.

Tegelijkertijd zien we dat een grote groep besluit hun voorraad cash te verhogen, net als Warren Buffett recent. Dit laat zien dat ook retailbeleggers een gebalanceerde aanpak hanteren om risico’s te beheren in een veranderende economische en beleidsomgeving.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht