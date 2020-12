Beleggers verwachten goed begin van 2021

Aan het einde van 2020, het jaar dat gekenmerkt wordt door de coronacrisis, lijkt het beleggersvertrouwen verder te herstellen.

De ING BeleggersBarometer komt in december uit op 116 punten. Het vertrouwen is nog niet op het niveau van voor de crisis, maar is ten opzichte van november, waarin de barometer op 110 stond weer verder gegroeid. Beleggers zijn positiever over de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille en de economische situatie in Nederland zien zij steeds minder somber in. Dit onderzoek onder 400 beleggers is uitgevoerd vóór de aankondiging van de harde lockdown. Het ligt in de lijn der verwachting dat de economische situatie voor de kortere termijn vanwege de strengere coronamaatregelen lager wordt ingeschat.

De helft van de beleggers verwacht 2021 goed te beginnen met een waardestijging van de eigen portefeuille. Dit is ook te zien in de voorspellingen voor de AEX. Dat beleggers weer een stuk positiever zijn, kan worden verklaard door de stijgende beurs van de afgelopen maanden en het behaalde rendement van gemiddeld 10,3%. Eén op de zeven had zelfs meer dan 15% rendement. Het aantal beleggers dat toch verlies heeft geleden, is gehalveerd ten opzichte van augustus (van 21% naar 11%). Beleggers hebben de smaak dan ook te pakken: ruim een kwart van de beleggers heeft het afgelopen half jaar meer geld ingelegd dan dat zij in de eerste helft van 2020 deden. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het merendeel (47%) van de beleggers verwacht ook de komende maanden geld over te houden om mee te kunnen beleggen. Dat is duidelijk meer dan voor de coronacrisis. Door de ingestelde maatregelen rondom corona kunnen en willen mensen minder geld uitgeven en houden daarom meer geld over om te sparen of te beleggen.”

Verwachtingen voor 2021

De invloed van de coronacrisis is goed zichtbaar in de rendementsverwachtingen voor 2021. De verwachtingen van de gezondheidzorgsector zijn flink gestegen (van 13% naar 24%) ten koste van de IT sector (van 39% naar 29%), al blijft deze sector wel de grootste kanshebber. Een kwart van de beleggers verwacht dat de financiële sector in 2021 het minst zal renderen, ook een kwart denkt dat dit de retailsector zal zijn. Beleggers zijn positief gestemd over hun eigen rendement voor komend jaar. Acht op de tien denkt winst te boeken, waarvan het merendeel tussen 0-5% rendement verwacht. Homan: “Dit percentage ligt onder het langjarig gemiddelde, terwijl beleggers aandelen wel als de vermogenscategorie zien die in 2021 het meest oplevert. Dit betekent in mijn ogen dat beleggers wel optimistisch zijn, maar geen gouden bergen verwachten. Dat vind ik realistisch.” Beleggers verwachten weer een jaar met dynamiek op de beurs. Zo verwacht 35% een jaar zoals 2020, met veel beweging in de koersen. En 32% van de beleggers rekent op een geleidelijk verloop naar hogere koersen. Economische tegenvallers worden in 2021 als grootste bedreiging gezien (42%). En vijfde denkt dat virussen zoals het coronavirus nog steeds een bedreiging vormen.

