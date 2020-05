Beleggers wachten op huiveringwekkende banencijfers VS

De AEX is vanmorgen omhoog gegaan met een winst van 0,7% op 519,63.

De belangrijkste stijgers zijn ING, ASMI, BN Amro en ArcelorMittal tegenover dalers als DSM, Aegon, Unilever en Ahold Delhaize. Per saldo zit de opmars er nog goed in met een aanhoudend grote kans op een stijging naar de weerstand van tegen de 550.

Ook hogere koersen in Azië met een winst voor de Nikkei van 2,6%. Shanghai, Hong Kong en Australië moeten genoegen nemen met een winst van minder dan 1%.

Wereldwijd wordt uitgekeken naar de Amerikaanse banencijfers. Economen verwachten een daling van het aantal banen buiten de agrarische sector met 22 miljoen. De werkloosheid wordt geraamd op 16%.

Euro/dollar is 1,0828. Euro/yuan is 7,6823. Op CNBC verschijnen de afgelopen dagen berichten dat China de coronastrijd van de VS lijkt te gaan winnen. Op weg naar de Amerikaanse presidentsverkiezing kan dat leiden tot een tsunami van beschuldigingen door VS-president Trump richting China.

