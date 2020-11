Beleggers wantrouwen beurs door coronacrisis (ING)

De aanhoudende coronamaatregelen hebben een duidelijk effect op het gemoed van de Nederlandse belegger. Waar het beleggersvertrouwen in de afgelopen maanden zich weer enigszins herstelde, zorgt de gedeeltelijke lockdown sinds begin oktober opnieuw voor een daling, dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer. Was de stand vorige maand nog 102, in oktober is er opnieuw een terugval te zien naar 89 punten.

Het dalende vertrouwen heeft met name te maken met de toekomstverwachtingen van beleggers op de korte termijn. 60% van de ondervraagde beleggers verwacht dat de economische situatie in de komende drie maanden zal verslechteren, in september was dit nog maar de verwachting van ruim een derde van de beleggers (36%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Uiteraard heeft deze terugval in het vertrouwen van beleggers te maken met de toename van het aantal Covid-19 besmettingen en de daarmee samenhangende gedeeltelijke lockdown.” De AEX zal volgens een aanzienlijk deel (43%) gaan dalen. Hoewel iets minder dan een derde (29%) ook binnen de eigen portefeuille een waardedaling verwacht, blijft eveneens een derde (32%) positief en denkt dat de eigen portefeuille toch nog wel zal stijgen in de komende maanden.

Beleggersgedrag in coronatijd

Ruim een kwart (28%) van de beleggers heeft de afgelopen maand meer aandelen gekocht dan verkocht. Dit is een toename ten opzichte van vorige maand. Een derde (31%) van de beleggers vindt het een goede tijd om te beleggen in minder risicovolle sectoren. Een kwart (25%) vindt het op dit moment een goede tijd om te beleggen in obligaties evenals (24%) beleggen in risicovolle sectoren. Hoewel men de komende drie maanden nog steeds de grootste beurskansen in Nederland verwacht (21%), neemt het vertrouwen in de Aziatische markt sinds juli sterk toe: bijna een vijfde geeft dit werelddeel de beste beurskansen (18%). Beleggers verwachten binnen de techsector het meeste rendement van de aandelen van Amazon. Homan: “Met een stijging van het aantal online aankopen en een toename in het gebruik van streaming diensten, verbaast het me niet dat beleggers het aandeel Amazon zien als de ultieme winnaar in deze zo sterk door het corona-virus beïnvloede periode.”

Tevreden met huidige broker

De meerderheid van de Nederlandse beleggers (53%) belegt bij één van drie grootbanken (ING, Rabobank en ABN AMRO). Beleggers zijn (zeer) tevreden met hun eigen broker. Ze zijn met name te spreken over de persoonlijke online belegomgeving (34%) en de informatievoorziening (24%). Ruim de helft van de beleggers (60%) vindt dat beleggen makkelijk wordt gemaakt door hun broker. Betere en uitgebreidere functionaliteiten, maar ook hulp en ondersteuning bij problemen kan het beleggen nog makkelijker maken. Als verbeterpunt worden met name de kosten genoemd (31%), al kan het merendeel helemaal geen verbeterpunten bedenken voor hun broker (43%).

