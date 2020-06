Beleggers wantrouwen marktoptimisme

Hoewel de beurzen de afgelopen dagen fors omhoog zijn geschoten is onder particuliere beleggers zeker geen sprake van euforie.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van juni, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

Beleggers zijn in juni weliswaar opnieuw iets positiever over de financiële markten, maar de meesten gaan er niet van uit dat de huidige sterke opgaande lijn zal aanhouden.

Na de forse dip in april is het vertrouwen inmiddels opgekrabbeld naar +3,2 (op een schaal van -10 tot +10). Opnieuw duidelijk hoger dan de +2,5 van een maand eerder, maar nog steeds ver verwijderd van het optimisme waarvan rond de jaarwisseling sprake was.

Beleggers zien de medische sector nog steeds als meest kansrijk om in te investeren, maar tech volgt op de voet als tweede.

Shell blijft het favoriete aandeel om in te investeren, met Galapagos op plek twee. Air France KLM en ABN Amro zijn duidelijk minder in trek..

