Beleggers zien beurzen komende tijd verder stijgen

Niet alleen de AEX piekte in de eerste dagen van juni, maar ook het vertrouwen van particuliere beleggers staat deze maand op het hoogste punt van het jaar.

Ondanks zorgen over inflatie en stijgende rente lijkt de snelheid waarmee de economie uit de coronacrisis lijkt te komen ook bij beleggers de overhand te hebben.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer, waarin beleggende klanten hun oordeel geven over het klimaat op beurs.

Particuliere beleggers beoordelen het beursklimaat deze maand met een +3,2 (op een schaal tussen -10 en +10). Niet alleen flink hoger dan de +2,7 van mei, maar ook duidelijk de hoogste score van dit jaar.

Gevraagd naar hun favoriete aandelen van dit moment zijn beleggers opvallend verdeeld over het aandeel Shell en blijven ze positief over fondsen als ASML en Besi. De techsector is dan ook nog steeds de populairste sector om in te investeren, op ruime afstand gevolgd door de medische sector.

Vertrouwen trekt aan

Uit het maandelijkse Europese onderzoek van Saxo Bank blijkt dat Nederlandse beleggers van BinckBank in juni duidelijk positiever naar de financiële markten kijken dan een maand eerder.

Deze maand is dit met +3,2 (op een schaal van -10 tot +10) liefst een half punt hoger dan de 2,7 van mei en tevens het hoogste cijfer van dit jaar. Drie op de tien beleggers geeft een 7 of hoger, terwijl slechts 3 procent een -7 of lager geeft.

Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat zowel de AEX als de S&P 500 de komende maand circa 2 procent zouden kunnen aantrekken.

Belegger verdeeld over Shell

De stroom aan gunstig en minder gunstig nieuws rondom Royal Dutch Shell zorgt ook voor verdeeldheid onder beleggers. Daardoor wordt Shell niet alleen het vaakst genoemd als bedrijf om te kopen, maar – door andere minder optimistische beleggers – ook als bij voorkeur af te stoten aandeel.

Besi en ASML blijven ook populair, terwijl Tesla al maanden minder in trek is.

De favoriete aandelen voor aankoop

Shell Besi ASML

De favoriete aandelen voor verkoop

Shell Tesla Ahold Delhaize

