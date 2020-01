Beleggers zijn positief over 2020

Beleggers hebben alle vertrouwen in 2020. Zij verwachten voor de komende maanden een waardegroei van hun beleggingsportefeuille en een verder stijgende AEX.

Dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer. Bijna de helft van de beleggers voorspelt daarin dat de AEX in maart 2020 op een stand van 602 zal staan; de hoogste schatting sinds de start van de BeleggersBarometer in 2001. Een vijfde is meer bezorgd en voorziet een daling van de AEX.

Beleggers geven ondanks de positieve verwachtingen nog steeds de voorkeur aan het beleggen in minder risicovolle sectoren. Wel zijn er steeds meer beleggers die het juist nu een goede tijd vinden om te beleggen in risicovolle sectoren. Henry van Heijster, investment manager bij ING, kan zich wel vinden in zo’n tweeledige benadering. “Wij hebben onlangs de sector communicatiediensten opgehoogd, omdat deze een mooie combinatie biedt van volatielere bedrijven in media, entertainment en internet en meer stabiele telecombedrijven.”

Gedrag beleggers

De meeste ondervraagde beleggers (52%) beleggen zelf, gevolgd door beleggen in beheer (39%). Vier op tien beleggers heeft daarbij een neutraal risicoprofiel, een derde offensief en een kleine kwart defensief. Dit is in heel 2019 stabiel gebleven.

Steeds meer beleggers durven anderen te adviseren over beleggen. In augustus adviseerde 12% anderen om te gaan beleggen, nu is dat gestegen naar 21%. De groep beleggers die anderen afraadt om te gaan beleggen is in vergelijking met een kwartaal geleden juist afgenomen (Q3 16% en nu 9%).

Het merendeel van de beleggers heeft geen gouden beleggingstip. Wel adviseren veel beleggers alleen te beleggen als men geld over houdt. Ook het spreiden van risico’s, aan de lange termijn denken en rustig blijven worden genoemd.

Rendement

Gemiddeld hebben beleggers de afgelopen 4 maanden een rendement van 11% behaald. Vergeleken met augustus dit jaar is de groep beleggers met een rendement van 15% en hoger flink gestegen (van 7% naar 14%). Bovendien is het aantal beleggers met een negatief rendement kleiner geworden. Van de voorgelegde telecom-aandelen verwacht 11% van de beleggers dat China Mobile het meeste rendement zal behalen in de komende drie maanden, direct gevolgd door KPN (10%).

Verwachtingen 2020

De meeste beleggers (39%) verwachten voor volgend jaar de grootste rendementskansen in de IT sector. Zo denkt 21% dat in de industriesector het meeste rendement behaald zal worden. In de gezondheidszorg en de financiële sector verwachten beleggers het minste rendement. Ruim een derde van de beleggers denkt dat aandelen het meeste rendement zullen opleveren, gevolgd door beleggingsfondsen en vastgoed.

Van Heijster van ING: “Ook wij verwachten komend jaar van aandelen de beste rendementen, zij het lang niet zo hoog als in 2019.” De meeste beleggers verwachten zelf volgend jaar een rendement tussen 0% en 5% te behalen, een kwart tussen de 5 en 10%. Een op de acht denkt echter dat de mooie tijden voorbij zijn en houdt er rekening mee een rendementsverlies te moeten incasseren.

Een derde van de beleggers ziet de geopolitieke onrust als de grootste bedreiging voor een positief rendement in 2020, een vijfde ziet het Nederlandse stikstokbeleid als grootste bedreiging. Daarnaast verwacht meer dan de helft van de beleggers dat de Nederlandse overheid niet meer zal gaan investeren, ook al is dat de wens van de ECB.

