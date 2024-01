Beleggersbarometer is stabiel

Deze maand blijft de Beleggersbarometer stabiel ten opzichte van december met een gelijke score van 121. In januari zijn beleggers minder negatief over zowel de algemene economische situatie in Nederland als de eigen financiële situatie in de afgelopen drie maanden. Over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen twaalf maanden is men positiever dan in december. Als belangrijkste les uit 2023 noemen beleggers dat kalm blijven het beste is als de beurs beweegt.

De verwachtingen van beleggers voor de komende drie maanden met betrekking tot de economische situatie in Nederland, de eigen financiële situatie én de AEX, zijn gelijk aan vorige maand. De verwachtingen van de waarde van de beleggingsportefeuille in de komende 3 maanden zijn echter negatiever. Beleggers verwachten dat de AEX in april op 781 zal staan. Dit is nagenoeg gelijk aan wat men vorige maand voorspelde voor de maand maart (783). De voorspelling die beleggers in oktober deden voor deze maand (724) lag lager dan de daadwerkelijke AEX deze maand. Tijdens de onderzoeksperiode lag de AEX tussen de 775 en 783.

Belangrijkste les uit 2023

De belangrijkste les van het afgelopen beleggingsjaar was, net als vorig jaar, dat je kalm moet blijven als de beurs beweegt. Bijna de helft van de beleggers denkt daar ook zo over. Op de tweede plaats staat wederom het belang van spreiden van beleggingen (28%), maar deze les wordt wel veel vaker genoemd dan vorig jaar (16%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De afgelopen twee jaar zijn de rendementsverschillen tussen aandelen erg groot. Zonder technologie-aandelen in de portefeuille was 2023 helemaal niet zo’n geweldig jaar.”

Oorlogen geven meeste zorgen

Op de vraag welke gebeurtenis in het eerste kwartaal van 2024 voor de meeste vreugde zal zorgen, staat met stip op 1 een mogelijk einde aan diverse oorlogen in de wereld. Op plek 2 staat de inflatie die wegebt (11%). Momenteel maken beleggers zich het meeste zorgen over de geopolitieke spanningen in de wereld (42%) en de leefbaarheid van onze samenleving (20%). Bijna de helft van de beleggers (48%) geeft aan dat zij denken dat de huidige perikelen in de Nederlandse politiek een negatieve invloed hebben op economische groei omdat er geen besluiten worden genomen.

Beleggers zien minder kansen in Japan

Ruim een derde van de beleggers weet niet in welke regio zij de komende drie maanden de meeste beleggingskansen zien (35%). Wanneer wel een regio wordt aangegeven blijft Nederland de regio met de grootste beurskansen volgens de beleggers (22%), gevolg door de Verenigde Staten (15%). Ten opzichte van een half jaar geleden ziet men nog minder kansen in Japan. In oktober 2023 zag nog 2% van de beleggers de meeste kansen in Japan, nu is dat nog maar 1%. Homan: “Japanse aandelen spelen niet meer de grote rol in de financiële wereld, zoals dat 40 jaar geleden wel het geval was. Daarentegen hoorde de Japanse beurs vorig jaar bij de best presterende beurzen en ook dit jaar komt ze heel goed uit de startblokken.”

Beleggers verwachten deze maand wederom de meeste kansen bij ASML (16%). Shell, ASM International, ING en Unilever maken de top-5 compleet. Deze maand heeft de geopolitieke situatie weer de sterkste invloed op de beurs. In oktober en november, sinds de oorlog in het Midden-Oosten escaleerde, had de geopolitieke situatie ook de sterkste invloed op de beurs. In december vonden de beleggers dat de wereldeconomie de meeste invloed had.

Beleggersprofiel en -gedrag

Het merendeel van de beleggers belegt hun geld zelf (55%). Dit is gelijk aan de afgelopen maanden. Bijna twee derde van de beleggers omschrijft het eigen risicoprofiel als gemiddeld. Ten opzichte van de metingen van vorig jaar zijn er geen veranderingen in de beleggingshorizon van de beleggers. Een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar en van 10 tot 20 jaar komen het vaakst voor (beide 29%). Ook heeft ten opzichte van september vorig jaar geen verandering plaatsgevonden als het gaat om het concrete beleggingsdoel van de beleggers. Zij beleggen vooral als aanvulling op het toekomstig inkomen (31%), om eerder te kunnen stoppen met werken (17%) en/of als aanvulling op het huidig inkomen (10%). Een kwart belegt zonder concreet doel. Veel in loondienst werkende beleggers zijn bovendien zeker over het behoud van hun baan (84%). Dit is nagenoeg onveranderd ten opzichte van een half jaar geleden (83%).

