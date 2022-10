BeleggersBarometer nog nooit zo laag geweest

Met een score van 56 op de ING BeleggersBarometer heeft de index een historisch dieptepunt bereikt. Nog nooit sinds de start van deze metingen in 2002 was de score zo laag. Hoewel de index vorige maand ook al erg laag stond (62) is deze nog niet eerder tot onder de 60 gedaald.

Beleggers kijken opnieuw terug op een periode waarin de situatie van de Nederlandse economie verslechterd is. Maar zij zijn vooral nog negatiever over de waardedaling die zij in hun eigen beleggingsportefeuille constateerden. Ook de toekomstverwachtingen blijven somber, zowel voor de Nederlandse economie, de eigen financiële situatie als de waarde van de beleggingsportefeuille.

Zestig procent van de beleggers voorziet de komende drie maanden een daling van de AEX. Voor januari 2023 voorspellen zij dat deze op 629 zal staan. Vorige maand voorspelden zij nog 661 voor de maand december. De voorspelling die beleggers in juli deden voor deze maand (650) komt redelijk overeen met de daadwerkelijke AEX in oktober. De AEX schommelde tijdens de onderzoeksperiode rond de 650, met uitschieters tot 670 en naar 631.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het is echt een slecht beursjaar maar koersen staan duidelijk hoger dan bij voorgaande dieptepunten op de barometer. Niet zo gek omdat bedrijfswinsten in de tijd blijven doorstijgen. Ondanks het moeilijke economische klimaat stijgen bedrijfswinsten ook de eerste drie kwartalen van dit jaar nog.”

Ook heeft de geopolitieke situatie in oktober weer een grotere impact op de beurs dan de vorige maand. 40% van de beleggers zet dit op nummer één, in september was dit nog 30%. De rol van wereldeconomie is deze maand minder invloedrijk dan in september (19% vs. 27%) en is daarmee ingehaald door inflatie (23%).

Rendement

De afgelopen maand hebben opnieuw meer beleggers verlies geleden (48% vs. 33%). Ook is het gemiddelde verlies gestegen van 7,5% in september naar 8,8% in oktober. Het aantal beleggers dat niet weet hoe hun portefeuille daadwerkelijk rendeerde is in oktober gedaald van 35% naar 28%. Dit betekent dat meer mensen betrokken zijn bij hun portefeuille deze periode. Ook deze maand verwachten beleggers opnieuw de meeste kansen bij ASML (14%) en Shell (13%). Ahold Delhaize (6%), Unilever (5%) en ING Group (5%) sluiten de top vijf af.

Nederland is nog steeds de regio met de grootste beurskansen volgens de beleggers (21%). Ook de Verenigde Staten (15%) en de rest van Europa (8%) worden als kansrijk gezien. Azië (zonder Japan en China) is in oktober weer wat minder kansrijk dan in juli (4% vs. 8%). Veertig procent van de beleggers weer niet in welke regio de meeste beleggingskansen liggen.

Beleggersopinie

Elk halfjaar geven de beleggers een rapportcijfer aan het huidige kabinet voor het gevoerde sociaaleconomisch beleid. In oktober geven de beleggers het cijfer 4,8, wat een historisch dieptepunt is. In februari 2022 was dit nog een 5,6. Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, stemt 15% van de beleggers op de VVD. Hoewel de VVD in oktober het populairst is, is de populariteit wel afgenomen ten opzichte van februari (17%). De BoerBurgerBeweging (BBB) neemt juist sterk toe in voorkeur (van 2% naar 7%).

Verder zien de meeste beleggers (58%) beleggen nog steeds als de kansrijkste vorm om vermogen op te bouwen, ondanks de oplopende rentes. Homan: “Uiteraard hebben zittende beleggers pijn van de dalende koersen, maar voor de toekomst bieden koersdalingen juist kansen. Het meest duidelijk is dit voor obligatiebeleggers. Waar Europese staatsobligaties een jaar geleden 0% rente gaven voor de komende 10 jaar is dat nu 3%.”

Een kwart overweegt juist om (meer) te gaan sparen. Hoewel de hypotheekrente flink stijgt, vindt een derde van de beleggers vastgoed nog steeds een aantrekkelijke manier van beleggen. Een kwart vindt vastgoed geen aantrekkelijke belegging meer, maar dan vanwege de stagnatie van de koopprijzen.

Recessie

Een economische recessie lijkt onvermijdelijk. De meeste beleggers (51%) denken dat slechts een deel van Nederland hier last van gaat krijgen, ruim een kwart (28%) verwacht een zware recessie waar juist iedereen de consequenties van gaat merken.

Twintig jaar ING BeleggersBarometer

De ING BeleggersBarometer begon in 2002 als de Postbank BeleggersBarometer en bestaat nu twintig jaar. Tot het eind van dit jaar zal ING op verschillende manieren aandacht geven aan het twintigjarig bestaan van de ING BeleggersBarometer.

