BeleggersBarometer stabiliseert

Voor het eerst sinds november is de BeleggersBarometer niet verder gestegen. Met een index van 123 is deze stabiel gebleven ten opzichte van vorige maand.

Beleggers blijven positief over de waardeontwikkeling van hun beleggingsportefeuille en verwachten dat de waarde ook de komende tijd verder zal stijgen. Dat beleggers positief zijn, blijkt ook uit de verwachte waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuilles, slecht 14% verwacht de komende maanden een daling, terwijl 52% een stijging verwacht.

Ondanks de positieve sfeer op de beurs heeft slechts een kwart van de beleggers de afgelopen maand meer gekocht dan verkocht. De meeste beleggers zijn afwachtend. De helft van hen heeft de afgelopen maand niets verhandeld.

Risicoprofiel

Vier op de tien beleggers vindt het een goede tijd om te beleggen in minder risicovolle sectoren en drie op de tien juist in risicovolle sectoren. Het minste animo is er voor beleggen in obligaties (18%). De meerderheid (42%) van de beleggers heeft een neutraal risicoprofiel, 38% heeft een (zeer) offensief risicoprofiel en 20% heeft een (zeer) defensief risicoprofiel. Al met al lijkt er niet veel veranderd. Zo neemt drie kwart van de beleggers evenveel risico met beleggingen als twee maanden geleden.14% geeft aan minder beleggingsrisico’s te nemen. Bob Homan: “Het beleggersgedrag sluit aan bij de relatief stabiele stand van de barometer. Men is weliswaar positief, maar heeft daar met de beleggingsportefeuille ook op voorgesorteerd.”

Social media en beleggen

Naast traditionele media gebruiken ook steeds meer beleggers social mediakanalen om informatie op te zoeken over beleggen. Ongeveer een derde van de beleggers raadpleegt wel eens YouTube, Facebook of bijvoorbeeld LinkedIn. Zij zoeken dan vooral naar concrete beleggingstips en een bevestiging van de manier waarop zijzelf beleggen. Ruim de helft (60%) van alle ondervraagde beleggers zou geen aandelen aanschaffen die gehypet worden via social media of internet. Een op de tien wil best profiteren van zo’n hype, drie op tien alleen als het een gezond bedrijf betreft met toekomstperspectief. Homan: “In de eerste categorie is de zogenaamde “Reddit” belegger te vinden. Aandelen die op dit platform getipt worden, gaan vaak zonder fundamentele reden omhoog. Voor dit soort beleggers is het inschatten van het gedrag van andere beleggers belangrijker dan bijvoorbeeld winstgevendheid of waardering van het onderliggende aandeel.” Beleggers die zich via Facebook of YouTube informeren hebben wel een andere mening dan de gemiddelde belegger. Zij doen vaker mee aan deze hypes. Ruim een derde van hen wil graag profiteren van zo’n hype. En een derde ziet er alleen iets in als het een gezond bedrijf betreft met toekomstperspectief.

Rentestijging?

De stijging van de rente op de kapitaalmarkt is volgens de meerderheid van de beleggers van tijdelijke duur. De helft denkt dat dit zal fluctueren, maar wel laag zal blijven en een kwart van hen verwacht dat de rente binnenkort weer zal zakken. Een op de vijf (18%) ziet de stijging als het begin van een trend. Mocht de rentestand boven 1% uitkomen, dan denkt een kwart (meer) te gaan beleggen in obligaties

