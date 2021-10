BeleggersFair 2021: weer fysiek en drukbezocht

Meer dan 3.000 bezoekers wisten de weg weer te vinden naar de BeleggersFair 2021 in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Zowel ervaren als minder ervaren particuliere beleggers zijn vandaag helemaal bijgepraat tijdens het grootste beleggersevent van Nederland en weten waar ze in kunnen beleggen in 2022.

Werd er vorig jaar nog een online editie georganiseerd, in 2021 was de BeleggersFair weer ‘ouderwets’ live te bezoeken. Na een jaar van afzondering waren bezoekers blij om elkaar eindelijk weer fysiek in de ogen te kunnen kijken op het grootste beleggersevent van Nederland. De financiële markten hebben absoluut niet stilgestaan tijdens corona, dus er was voldoende stof om met elkaar te bespreken.

Tijdens de BeleggersFair werd een bijzonder sterk plenair programma gepresenteerd onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen. Ook waren er Gouden Tips van beleggingsgoeroes, vijftien masterclasses, tien snelcursussen, twee talkshows en een beursvloer gevuld met beleggend Nederland. Het was een dag vol informatie voor zowel de beginnende als de gevorderde belegger.

Zelden waren er zo veel financiële zwaargewichten tegelijk op één plek. Op het podium namen onder andere plaats: Bert Colijn (ING), Teeuwe Mevissen (Rabobank) en Edin Mujagić (OHV Vermogensbeheer). Duurzaam beleggen kwam volop ter sprake. Jeroen Windt (Klimaatakkoord) vertelde welk toenemend effect het klimaat heeft op het bedrijfsleven en daarmee dus de aandelenkoersen. En Ruud Hadders (Actiam) en Masja Zandbergen (Robeco) namen plaats in een panel over duurzaam beleggen.

Prof. Dr. Albert J. Menkveld (Vrije Universiteit Amsterdam) vertelde in zijn interessante keynote alles over de impact van kunstmatige intelligentie en algoritmes op particuliere beleggers. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) was aanwezig. AFM-bestuurslid Jos Heuvelman nam de aanwezigen mee in belangrijke trends, ontwikkelingen en risico’s op de beleggingsmarkt.

De BeleggersFair is een initiatief van TRIPLEi, Financial Content BV, het multimediale bedrijf achter beleggersplatformen als Cash, Cashcow.nl en Bull Up Beleggersclub. De BeleggersFair was hét sluitstuk van de Week van de Belegger. Tijdens de Week werd voorlichting gegeven en activiteiten georganiseerd over beleggen. Consumenten konden onder meer rondleidingen volgen bij Euronext Amsterdam.

U kunt in de loop van komende week alles terugkijken op de website van BeleggersFair.

