BeleggersFair Online: een ouderwets succes

De zesde editie van de BeleggersFair had dit jaar een vernieuwende opzet, met een ouderwets succes tot resultaat. Op vrijdag 30 oktober werd het informatieve programma niet in een volgepakte Beurs van Berlage gepresenteerd, maar was er een digitale variant georganiseerd. Met 3.485 bezoekers was de opkomst er dit jaar niet minder om.

Dit jaar hoefde geen reis worden ondernomen naar Amsterdam, maar kwam de Beurs van Berlage naar de bezoeker toe. Met een enkele muisklik (of tik op de tablet) arriveerde bezoekers in een digitale beursomgeving, waar dagvoorzitter Charles Groenhuijsen (foto) hen persoonlijk welkom heette.

Het programma was zoals altijd goed gevuld met veertien masterclasses en drie plenaire sessies vol kennis en visie. De hele dag door gaven goeroes als Martine Hafkamp, Nico Bakker, Salah-Eddine Bouhmidi en Jolien Brouwer Gouden Tips. En de digitale beursvloer was gevuld met virtuele stands, waar bezoekers de hele dag door konden chatten of videobellen met financials.

Ook interessant was het plenaire programma. Luc Aben (Van Lanschot), Teeuwe Mevissen (Rabobank) en Peter Siks (BinckBank) gaven hun macro-economische outlook op 2021. En Sander Zondag (OBAM), Ralph Wessels (ABN Amro) en Edin Mujagić (OHV Vermogensbeheer) schenen hun licht op de beleggingskansen in de Emerging Markets. Daarop volgend gaf Frans-Paul van der Putten (Clingendael) meer inzicht in de geopolitieke rivaliteit tussen de VS en China.

Ook portefeuilleopbouw ten tijde van de coronapandemie kwam aan bod. En Corné van Zeijl (Actiam) sloot het plenaire programma af met beleggingstrends voor 2021.

Cashcow Awards voor de beste financials

Tijdens het ochtendprogramma werd bekend wie de winnaars zijn de van de Cashcow Awards 2020. Bijna vierduizend beleggers hebben dit jaar hun stem uitgebracht op de winnaars.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht