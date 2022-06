Beleggersonderzoek online platforms: Beste Broker

Jaarlijks wordt aan de deelnemers van het Groot Beleggersonderzoek gevraagd naar de kwaliteiten en mogelijkheden van brokers. Op basis daarvan wordt door de deelnemers een rapportcijfer gegeven op het gebied van kosten, service, gebruikersgemak en handelsmogelijkheden.

DeGiro wordt – net als in het verleden – benoemd als de aantrekkelijkste broker op het gebied van kosten. ABN Amro heeft de service het beste voor elkaar. Saxo Bank scoort het hoogst op het gebied van gebruikersgemak en handelsmogelijkheden. Het onderzoek is gebaseerd op het Groot Beleggersonderzoek dat wordt gehouden onder de bezoekers van de websites cashcow.nl, theasset.nl, bullup.nl, cashcowawards.nl, beleggersfair, en diverse digitale en gedrukte magazines en platforms als Twitter, Facebook en LinkedIn. Het onderzoek is gebaseerd op het aantal stemmen van de deelnemers.

In de loop van de jaren zijn de platforms qua mogelijkheden steeds meer naar elkaar toe gekropen en vervagen de verschillen tussen producten die worden aangeboden. Wel zijn er onderlinge verschillen. Vanwege regelgeving zijn bijvoorbeeld de platforms van DeGiro en IG niet in elke uithoek van de wereld beschikbaar. Kwalitatieve verschillen zijn er op het gebied van fundamentele informatie. Beleggers in turbo’s zullen nauwelijks producten vinden bij aanbieders van CFD’s.

De uitslag

Punt van scoren Platform Cijfer Kosten DeGiro 8.1 Service ABN Amro 8.0 Gebruikersgemak Saxo Bank 8.1 Handelsmogelijkheden Saxo Bank 8.1

Reactie Muhamad Chahrour CEO DeGiro

“Wat ons onderscheidt van de rest is dat we de unieke combinatie bieden van een veilig, gebruiksvriendelijk en uitgebreid platform met ongelooflijk lage tarieven. Daarom zijn we zo snel Europa’s grootste online broker geworden. We zijn erg dankbaar voor de waardering van Nederlandse investeerders. Voor ons is dit opnieuw een bewijs van uitmuntendheid in een lange lijst van internationale prijzen.”

“DeGiro uitgebreid naar 18 Europese landen, waardoor particuliere beleggers kunnen profiteren van een zeer concurrerende commissiestructuur: slechts 2 EUR op Euronext Amsterdam, 0,75 EUR voor opties en futures, en zelfs van 0 EUR voor Amerikaanse handel en onze ETF-kernselectie. Tegelijkertijd hanteren we alleen voor aandelentransacties een vast bedrag van 0,50 euro om externe verwerkingskosten te dekken, exclusief product- en spreadkosten en mogelijke valutakosten, die meestal kunnen worden vermeden voor Amerikaanse transacties door een us $ genomineerde rekening bij DeGiro te hebben.”

“Maar DeGiro is veel meer dan alleen lage kosten. Met toegang tot meer dan 50 beurzen over de hele wereld hebben we de beperkingen van alleen beleggen in uw thuismarkt gewist. Ons investeringsplatform loopt voorop in de branche en we verbeteren voortdurend.”

Reactie Herbert Woerde Customer & Digital Experience Retail Beleggen ABN Amro

“Wij zijn vereerd dat beleggers de service op de beleggingsplatformen bij ABN Amro als hoogste waarderen. In de afgelopen jaren hebben we veel contact gehad met onze beleggende klanten om scherp inzicht te krijgen in hun wensen en feedback te verzamelen. Hiermee hebben we een steeds beter beeld van wat nu echt belangrijk is voor onze beleggende klanten én wat er beter kan. Dit geeft ons de nodige richting om scherpe keuzes te maken. Het doet goed om te zien dat de continue verbeteringen zich vertalen in tevredenheid bij onze klanten. Daar doen we het voor!”

“Deze waardering is natuurlijk heel mooi, maar we zijn net begonnen. Ook voor de komende jaren hebben we de ambitie om onze platformen door te ontwikkelen voor beleggende klanten. Met name met de ABN Amro-app willen we stappen maken. Daar werken we al hard aan.”

“Wij zijn beleggers dankbaar voor hun stem en waardering voor de service op onze beleggingsplatformen. Ook komend jaar zetten wij ons in om u wederom een stapje beter te bedienen. Wij kijken uit naar de onderzoeksresultaten van volgend jaar.”

Reactie Volmer Schellens Head of Marketing Saxo Bank

“Saxo Bank is er trots op dat de gebruiksvriendelijkheid en handelsmogelijkheden hoog worden gewaardeerd. Daarvoor zijn we veel dank verschuldigd aan onze klanten: mede dankzij hun feedback kunnen we ervoor zorgen dat onze dienstverlening elke dag beter wordt. Met onze veel bezochte trainingen, tutorials en analyses scherpen beleggers hun strategieën aan – en natuurlijk staan we altijd voor ze klaar, onder meer via directe ondersteuning via de chat. Want we willen onze klanten de best mogelijke beleggingsplatformen bieden. Daar blijven we ons ook de komende jaren voor inzetten.”

Geschreven door: Eddy Schekman

