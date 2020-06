Beleggersvertrouwen lijkt zich te herstellen

Het dieptepunt in het vertrouwen van de Nederlandse beleggers lijkt voorbij. Vorige maand herstelde dit al licht (83), in juni stijgt de BeleggersBarometer naar een stand van 98.

Hoewel dit nog steeds een lage stand is, zagen minder beleggers de algemene economische situatie van de afgelopen drie maanden verder verslechteren. Ook zagen ze de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille weer iets toenemen. Beleggers zien de komende maanden met vertrouwen tegemoet als het gaat om de economische situatie in Nederland en de eigen portefeuille. De stijgende koers van de AEX zorgt ervoor dat meer beleggers dan in mei de komende drie maanden een stijging verwachten. Beleggers verwachten een AEX-stand van 545 in september. Dat is duidelijk positiever dan de stand die vorige maand werd voorspeld voor augustus (501).

Meer vertrouwen, maar niet meer handelen

Ondanks het herstellende vertrouwen, is de manier waarop er deze maand op de beurs gehandeld is, hetzelfde als in mei. Bijna de helft van de ondervraagde beleggers handelde niet en een kwart van hen kocht meer dan zij verkochten. Nog steeds nemen beleggers weinig risico’s. In de afgelopen drie maanden heeft 12% van de beleggers een (extra) beleggingsrekening geopend. Meer dan de helft van hen heeft in de afgelopen drie maanden zelf beleggingen gekocht met deze beleggingsrekening (53%). Van de voorgelegde technologie aandelen verwachten beleggers het meeste rendement van Amazon en er is een stijging te zien in de verwachtingen voor Microsoft. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Beleggers laten zien hier trendvolgend te zijn. De aandelen van Amazon en Microsoft presteren al lang heel goed en ook dit jaar springen ze eruit met koersstijgingen van respectievelijk 45 en 25%.”

Beleggen en vakantie in tijden van corona

De coronacrisis blijft impact hebben op het gedrag van de beleggers. Bijna de helft verwacht de komende twee maanden beleggingen bij te kopen. 40% is dat van plan in bedrijven die door de coronacrisis stevig onderuit zijn gegaan. Bijna een kwart wil juist beleggen in bedrijven die door corona extra kansen hebben gekregen. Homan: “Dit zie je ook duidelijk terug op de beurs. De ene dag springen de achterblijvers eruit en de volgende dag als er toch weer wat corona-angst in de markt komt, zijn het juist de IT-aandelen die het meest profiteren van bijvoorbeeld thuiswerken en online winkelen.” Als het virus onder controle is, verwacht 45% van de beleggers zich weer hetzelfde te gedragen als vóór de uitbraak. Ruim een kwart is van plan structureel meer thuis te werken. De vakantie uitgaven zijn dit jaar flink anders dan vorig jaar. Vorig jaar verwachtte de helft van de beleggers evenveel uit te geven aan vakantie als het jaar daarvoor, dit jaar is dit iets meer dan een kwart. Ongeveer 30% van de beleggers verwachten nu minder geld uit te geven aan vakantie dan vorig jaar. En een vijfde gaat dit jaar door corona helemaal niet op vakantie, terwijl ze vorig jaar nog wel gingen.

