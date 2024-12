BeleggersBarometer: optimisme over 2025

De helft van de beleggers verwacht in 2025 het hoogste beleggingsrendement te behalen met aandelen, een daling ten opzichte van vorig jaar (51% vs. 60%). De IT-sector wordt gezien als de meest veelbelovende sector (45%), terwijl het laagste rendement wordt verwacht bij beleggen in retail en gezondheidszorg. Het optimisme over het gemiddelde rendement neemt toe: de groep beleggers die meer dan 10% rendement verwacht, stijgt van 7% naar 11%. Dit blijkt uit de ING BeleggersBarometer, die deze maand met 9 punten stijgt naar 126 punten.

Beleggers zijn weer positiever over hun financiële situatie van de afgelopen drie maanden en de waardeontwikkeling van hun beleggingsportefeuille in de afgelopen maand. Ook de vooruitzichten verbeteren: een groter aantal beleggers verwacht de komende drie maanden een stijging van hun portefeuille. Ook voor de AEX zijn de verwachtingen optimistischer. Beleggers voorspellen dat de index in maart 2025 op 898 punten zal staan, een stijging ten opzichte van de 880 punten die vorige maand voor februari 2025 werden verwacht. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Normaal zijn de ondervraagde beleggers meer trendvolgend op de beurscomponent van de barometer, maar in december zijn ze extra positief zonder dat de AEX de afgelopen maand sprongen vooruit maakte.”

Vertrouwen in cryptomunten groeit

Het vertrouwen in cryptomunten, zoals Bitcoin, is de afgelopen maand gegroeid. Het percentage beleggers met veel vertrouwen in crypto groeit van 4% naar 11%, terwijl de groep zonder vertrouwen afneemt van 29% naar 20%. Dit groeiende vertrouwen vertaalt zich naar een grotere bereidheid om te beleggen in cryptovaluta. De groep die hypothetische €10.000 in crypto’s zou investeren stijgt van 14% naar 20%. Traditionele beleggingen blijven echter favoriet (80%). Homan: “Hier zien we dat trendvolgende wel duidelijk terug. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezing en de winst van Trump doen crypto’s het heel goed.”

ASML blijft favoriet

ASML wordt door 20% van de beleggers gezien als het meest kansrijke AEX-bedrijf voor de komende drie maanden, gevolgd door Shell (7%). Homan: ”Vorig jaar in december waren beleggers ook positief over deze bedrijven, al blijven beide dit jaar duidelijk achter bij de brede AEX-index. Beleggers hadden het met de IT sector, die ze ook vorig jaar als favoriete sector bestempelden, wel bij het rechte eind gehad. Deze sector was dit jaar inderdaad de best presterende.” Beleggingsfondsen en aandelen blijven de populairste beleggingsvormen (beide 24%). Het vertrouwen in crypto neemt ook toe (van 7% naar 19%), net als in ETF’s (van 9% naar 15%). Geopolitieke ontwikkelingen blijven volgens beleggers de grootste invloed op de beurs uitoefenen (39%), gevolgd door de wereldeconomie (34%).

Minder vaak negatief rendement

Na een piek in november is het percentage beleggers met negatief rendement gedaald van 11% naar 4%. Bij beleggers met winst bleef het gemiddelde rendement op 7%. De groep die meer dan 15% rendement behaalde, groeide van 5% naar 9%. Ruim de helft van de beleggers (55%) verwacht de komende drie maanden extra geld te hebben om te beleggen. Dit geld wordt voornamelijk gebruikt voor beleggingsfondsen (36%), ETF’s (23%) en individuele aandelen (23%).