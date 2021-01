Beleggingsfonds met MKB-leningen geïntroduceerd

Nederland heeft een nieuw beleggingsfonds, dat zich richt op leningen aan Nederlandse MKBbedrijven: het Fresh Dutch SME Fund. Dit is uniek op de Nederlandse markt, want het is het enige verhandelbare fonds dat zich helemaal richt op MKB-leningen waarin zowel particulieren als professionele partijen kunnen investeren.

Het fonds is een gezamenlijk initiatief van financieringsplatform Voordegroei, vermogensbeheerder OHV en verzekeraar De Goudse. Het is een direct antwoord op de oproep voor meer innovatie en diversiteit in het financieringslandschap. Voor ondernemers biedt het fonds directe toegang tot vreemd vermogen om hun verdere groei te financieren. Voor investeerders is het een gedegen mogelijkheid om gespreid te investeren in het Nederlandse MKB.

Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering: “Dit fonds is een mooi voorbeeld van innovatie in de financiële sector. Het is een goede ontwikkeling dat particuliere beleggers onder dezelfde condities als professionele fondsen kunnen investeren in het MKB”.

Verhandelbaar beleggingsfonds

Bart Vemer, portfoliomanager Fresh Dutch SME Fund: “Dit is het eerste beleggingsfonds waarin belegd kan worden door zowel particulieren als institutionele partijen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders. Om in MKB-bedrijven te kunnen investeren moest je tot nu toe per onderneming een lening afsluiten. Voor grote partijen was het daardoor te bewerkelijk om in relatief kleine MKB-leningen te beleggen, waardoor zij dit marktsegment nog niet hebben betreden. Particulieren doen dit al wel, maar zitten aan de lening vast totdat die is afgelost. Daarnaast moeten particulieren zelf zorgen voor voldoende spreiding in hun portefeuille. Het nieuwe Fresh Dutch SME Fund lost dit op. Hiermee bieden we de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille met MKB-leningen, die bovendien verhandelbaar is en waarbij je maandelijks in en uit kunt stappen. Dat is echt nieuw in Nederland.”

AFM

Voor het ontwikkelen en lanceren van een nieuw beleggingsproduct gelden strenge regels. De initiatiefnemers hebben jarenlang gewerkt aan de introductie van het fonds. In de Verenigde Staten zijn fondsen die zich richten op MKB-leningen al langer actief, maar in Nederland is dit een gebied dat nog ontgonnen moet worden. Daarover zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met de AFM.

Het fonds wordt beheerd door OHV dochteronderneming OHV Institutional Asset Management BV, dat opereert onder AFM-vergunning onder het AIFMD-regime. Met deze vergunning is het Fresh Dutch SME Fund, dat zich volledig richt op Nederlandse MKB-bedrijven, uniek in zijn soort.

Negatieve rente

Vemer: “Steeds meer vermogende particulieren en grote beleggers zijn op zoek naar manieren om geld te laten renderen. Met de historisch lage rentestanden is dat vandaag de dag niet eenvoudig. Beleggen in hypotheken is een fenomeen dat we al langer kennen in Nederland; dit is het vervolg daarop. Vanaf nu is ook het beleggen in Nederlandse MKB-leningen mogelijk, waarmee je helpt de Nederlandse economie te versterken.”

Goede start

Pieter de Frel, bestuurslid van De Goudse: “De Goudse belegt al langer in individuele MKB-leningen en heeft met haar expertise op het gebied van beleggen in fondsen voor institutionele beleggers een mooie bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit fonds. Wij hebben onze portefeuille met MKB-leningen ingebracht om het fonds direct een goede start te geven en blijven als eerste institutionele belegger ook een belangrijke rol houden bij de verdere groei van het fonds. Daarmee kunnen wij een stevige bijdrage leveren aan de financiering van het MKB in Nederland en onze beleggingen inzetten om economische groei en werkgelegenheid te bevorderen.”

Ongelimiteerde doorgroei

Volgens Vemer is het fonds een zogeheten open end fund. “Dit betekent dat we ongelimiteerd kunnen doorgroeien. We verwachten in 2021 in ieder geval 50 miljoen euro te kunnen plaatsen. Er is belangstelling van zowel particulieren als professionele beleggers. Naast de bekende beleggingscategorieën hebben zij er nu een interessante mogelijkheid bij.”

