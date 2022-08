Beleggingsjuf Janneke Willemse dagvoorzitter BeleggersFair 2022

Janneke Willemse is een logische keuze als nieuwe dagvoorzitter van de BeleggersFair op 4 november 2022! Deze beurscommentator en enthousiast belegger gaat er voor zorgen dat u volledig geïnformeerd naar huis gaat.

Janneke Willemse is presentatrice, journalist, auteur en ‘beleggingsjuf’. Ze is momenteel onder andere te zien op RTL Z als beurscommentator en presentatrice van het RTL Z Beursspel en RTL Z Online Seminars.

Blondjes beleggen beter

Willemse weet als ervaren particuliere belegger bovendien waar ze over praat. In 2013 startte ze de website BlondjesBeleggenBeter.nl, een knipoog naar de vele onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Iedereen kan meekijken met haar successen én ‘blonde’ mislukkingen of een van de workshops over beleggen volgen. Haar inleg van 20.000 euro is in zeven jaar verdrievoudigd.

Willemse staat op podia binnen én buiten de financiële sector, waar ze als dagvoorzitter, moderator en interviewer het beste haalt uit sprekers en publiek. Dat zal als dagvoorzitter van BeleggersFair 2022 zeker niet anders zijn.

Bent u ook benieuwd welke tips en wetenswaardigheden Janneke Willemse uit de BeleggersFair-sprekers en -goeroes weet te krijgen? Bestel dan hier alvast uw ticket voor 4 november aanstaande.

