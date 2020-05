Bella Italia ETF (mooie kans)

De chart voor de MSCI Italy ETF ziet er wonderschoon uit. Beleggers moeten niet om deze kans heenlopen.

Ongetwijfeld zullen veel beleggers zich niet kunnen vinden in de steun die Italië gaat ontvangen voor de wederopbouw. “Het voorstel van Frankrijk en Duitsland om gezamenlijk een wederopbouwpakket ter grootte van 500 miljoen euro te introduceren, is positief voor Italiaanse obligaties”, meent Amundi.

En een dalende rente is positief voor aandelenkoersen. Het rendement op Italiaanse 10-jarige obligaties bedraagt 1,60% tegen min 0,50% op Duitse obligaties. Het renteverschil zal aanzienlijk verkleinen als de vooruitzichten voor de Italiaanse economie verbeteren en het overheidstekort zal dalen. Dat tekort wordt momenteel geraamd op 10,4% voor de korte termijn.

Hot ETF

De iShares MSCI Italy ETF noteert 18,58 euro. Dat relatief lage niveau komt aardig overeen met de dieptepunten in 2009, de periode 2011/2013 en in 2016. Vanuit die lows ontstonden mooie opgaande bewegingen met hoogste standen van tegen de 29 euro. Een doorbraak is op korte termijn niet waarschijnlijk, maar wel aannemelijk als het land zich heeft hervormd naar de eisen van de internationale beleggers en monetaire instanties.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14908 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht