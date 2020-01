Benoeming Swaak roept charttechnische twijfels op

Robert Swaak wordt de nieuwe ceo van ABN Amro. Hij volgt Kees van Driehuizen op.

De 59-jarige Swaak is onder meer lid van de raad van toezicht van Nationale Opera en Ballet en ‘global relationship partner’ bij PwC. Ongetwijfeld zal Swaak kwaliteiten bezitten, maar zijn arbeidsverleden is niet iets waar de harten van de haussiers sneller van zullen gaan kloppen.

De tijd zal leren of de PwC-kamergeleerde de confrontatie met de markt aan kan. Banken moeten grote slagen maken tegen de opmars van betaaldiensten als die van Google, Apple, Tencent en Alibaba. De historie leert dat banken de opkomst van deze digitale diensten niet serieus genoeg hebben genomen.

ABN Amro noteert op 16,55 euro in het midden van de bandbreedte, wat een mooie reflectie is van de uitroep- en vraagtekens die bij de benoeming van Swaak kunnen worden geplaatst. Laten we hem het voordeel van de twijfel geven door de onderwaardering van het aandeel ABN Amro weg te poetsen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

