Benoit Anne (MFS): ‘Een alternatief voor TINA’

Jarenlang waren beleggers van mening dat ze in aandelen moesten beleggen, simpelweg omdat er geen alternatief was (“there is no alternative” ofwel TINA).

Door de economische groei en het gunstige renteklimaat bood alleen al het dividend op aandelen lange tijd een stabiele bron van inkomsten. Maar die tijd lijkt voorbij, ziet Benoit Anne, director beleggingsoplossingen en obligatie-expert bij vermogensbeheerder MFS in een analyse. Door de oplopende inflatie, de angst voor een recessie en de rente-ingrepen van centrale banken bieden obligaties inmiddels wél een alternatief voor aandelenbeleggers.

“We zitten op een omslagpunt, waar TINA wordt ingehaald door vastrentende waarden”, aldus Anne. “De yields op 10-jaars Treasuries zijn inmiddels een stuk hoger dan het gemiddelde S&P 500-dividend. En hoewel aandelen nog wel goedkoper zijn dan obligaties, wordt dat gat kleiner: aandelen worden de afgelopen maanden steeds minder goed gewaardeerd.”

“Natuurlijk is het onrustig op de economische markten, ook op de obligatiemarkten, maar die volatiliteit is een stuk beter voelbaar voor aandelen. Aangezien aandelen risicovoller worden geacht, biedt fixed income in portefeuilles momenteel een veiliger alternatief – en ik voorzie dat ook op de langere termijn vanuit een risico-perspectief obligaties aantrekkelijker zijn dan aandelen.”

“De marktvolatiliteit is enorm toegenomen en het grootste risico blijven nog hogere Amerikaanse rentes gezien de toewijding van de Federal Reserve om de inflatie te bestrijden”, zegt Anne.

“Verder heeft de recente spreadcorrectie wereldwijd meer waarde toegevoegd voor vastrentend krediet. Vrijwel alle spreadproducten zijn de afgelopen maanden aanzienlijk goedkoper geworden.” Maar volgens Anne springen twee asset-klassen er echt uit: Europese investment-grade bedrijfsobligaties (EUR IG Corp) en staatsobligaties uit opkomende markten. “Met name Europees krediet is momenteel ontzettend goedkoop, niet alleen voor Europese, maar ook voor Amerikaanse beleggers die hun euroblootstelling willen afdekken.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

