Benoit Anne (MFS): ‘Goldilocks maakt plaats voor Trumpilocks’

De Goldilocks-periode is voorbij. Goldilocks – het Goudlokjescenario waarbij alle omstandigheden precies goed zijn – maakt nu plaats voor Trumpilocks. “Deze economie wordt gekenmerkt door een combinatie van geopolitieke spanningen, een aangescherpt monetair beleid en een wereldwijde economische tweedeling waarin de Verenigde Staten en de eurozone zich in onmiskenbaar verschillende fasen bevinden”, aldus Benoit Anne, beleggingsstrateeg bij MFS.

Een van de belangrijkste kenmerken van Trumpilocks is de beleidswijziging van de Amerikaanse Federal Reserve. “De Fed heeft haar renteverlagingsbeleid bijgesteld door de sterkere economische groei en het feit dat de inflatie langzamer afneemt zet de rendementen op vastrentende waarden onder druk. Daarnaast wordt het beleggerssentiment beïnvloed door geopolitieke spanningen en de dreiging van een handelsoorlog”, meent Anne.

De beleggingsstrateeg: “Hoewel risicovolle activa, zoals aandelen, nog steeds mooie rendementen opleveren, vraagt men zich in toenemende mate af of de koersen wel houdbaar zijn. Een ander opvallend kenmerk van dit nieuwe tijdperk is de enorme tweedeling die is ontstaan. De wereldeconomie is uit balans geraakt, waarbij regio’s zoals de eurozone en de VS onmiskenbaar twee verschillende paden volgen. De wereld draait niet langer synchroon in haar economische en monetaire dynamiek. Zo bevindt de eurozone, vanuit het perspectief van vastrentende waarden, zich nog in de Goldilocks-fase, aangejaagd door het monetaire versoepelingsbeleid van de ECB.”

Anne: “In het Trumpilocks-landschap wordt het door de minder gunstige inflatievooruitzichten voor beleggers steeds lastiger om te kiezen voor langlopende obligaties. De correlatie tussen aandelen en obligaties, waar beleggers niet langer op konden rekenen, zal waarschijnlijk weer normaliseren. Een nieuw hoofdstuk is met Trumpilocks begonnen. Flexibiliteit en scherp risicomanagement gaan meer dan ooit centraal staan in beleggingsstrategieën.”

