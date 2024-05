Benoit Anne {MFS}: ‘Let op risico’s VS’

Het huidige economische klimaat in de VS wijst nog altijd op een zachte landing, waarbij de groei voornamelijk wordt aangedreven door de consumentenuitgaven en het bedrijfsleven.

Maar met commercieel vastgoed en kleinere financiële instellingen gaat het minder goed. Benoit Anne, beleggingsstrateeg vastrentende waarden bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS: “De inflatie knarst zeer langzaam richting desinflatie. Bovendien heerst er twijfel over wanneer de Federal Reserve de rente gaat verlagen en met hoeveel basispunten dat dan zal zijn. De kans dat de Fed in juni een verlaging zal aankondigen is sterk afgenomen.”

Langere looptijdposities in obligaties zijn volgens Anne momenteel alleen geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon. “De dollar lijkt overgewaardeerd, vooral omdat het onduidelijk is wat de Fed gaat doen. Maar de tekenen dat de munt in waarde daalt, zijn in vergelijking met de afgelopen maanden wel afgenomen. Dit heeft de maken met de macro-economische ontwikkelingen die we momenteel zien”, aldus Anne.

De Amerikaanse verkiezingen vormen een behoorlijk risico omdat het onduidelijk is wie de verkiezingen zal gaan winnen. Dit zorgt voor veel vraagtekens over welke beleidsagenda er gevolgd gaat worden. Anne raadt beleggers daarom aan om een sterk gediversifieerde beleggingsaanpak te bezigen.

