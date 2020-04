Beperkte groei KPN beperkt koerswinst aandeel

Groei, het blijft een hoofdpijndossier voor KPN.

Over het eerste kwartaal daalde de omzet met 2,4% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 2,1% tot 575 miljoen euro. De nettowinst nam met 6,3% toe tot 278 miljoen euro. Het betekent dat de onderneming de kosten goed in de hand weet te houden. Alleen laat men voortdurend commerciële steken vallen. Nu is het de concentratie op een hoofdmerk, wat overduidelijk door de weglopende klanten niet wordt gewaardeerd.

K/W is niet hoog

Het aandeel staat 2,7% hoger op 2,06 euro. Het aandeel noteert ruim 13 keer de winst. Dat is niet hoog, maar is wel een goede reflectie van de ontwikkeling van de groei. De marktcap is 1,5 keer de omzet. De charttechnische risico’s zijn beperkt bij een ondergrens 1,80 euro op weekbasis. De bovengrens ligt een euro hoger op 2,80 euro. Met een sprankje groei zou het aandeel een stuk hoger staan.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

