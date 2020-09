Bert Colijn (ING): ‘De ECB houdt het kruit droog’

De kans op een deal tussen het VK en de EU begint steeds kleiner te worden en ondanks zorgen over het economisch herstel besluit de ECB om niet verder te verruimen. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Door alle coronazorgen zijn de thema’s van 2019 een tijdje naar de achtergrond verdwenen. Dat betekent echter niet dat ze niet meer relevant zijn, in tegendeel: neem brexit nu bijvoorbeeld. De Britse regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat – als het aangenomen wordt – onderdelen van de scheidingsakte tussen het VK en de EU kan terugdraaien. De Britse premier Johnson is het met name oneens met de behandeling van Noord Ierland in het akkoord en wil daar een andere oplossing voor vinden. De EU heeft bij monde van hoofdonderhandelaar Michel Barnier laten weten dat het bereiken van een akkoord over de handelsbetrekkingen zeer moeilijk wordt als het vertrouwen tussen de twee partijen niet aanwezig is. Ook zegt hij dat de EU nog steeds hoopt op een deal maar voorbereidingen zal treffen voor een no deal uitkomst. De deadline van 31 december komt snel dichterbij en op financiële markten zijn de zorgen duidelijk merkbaar. Het pond deprecieerde flink ten opzichte van de euro. De euro steeg van 0,89 pond per euro eind vorige week naar 0,93 op het moment van schrijven.

Kruit droog

De ECB hield ondanks de sterke euro deze week het kruit droog. Na alle stimulus van de afgelopen maanden heeft de ECB besloten om alle onzekere economische ontwikkelingen eerst eens aan te kijken alvorens er besluiten genomen worden over mogelijk verdere stimulering van de economie. En dat was ondanks een negatieve inflatie in de eurozone, een aansterkende euro die ook de verwachte inflatie voor de komende periode drukt en zorgen over een tweede golf. Waar verwacht werd dat de ECB zou hinten op een mogelijke uitbreiding van het opkoopprogramma PEPP later in het jaar, klonk president Christine Lagarde verrassend optimistisch over de outlook.

Lagarde gaf namelijk aan dat de ECB voorspellingen voor de kerninflatie in 2022 naar boven bijgesteld waren en dat ook de groeiverwachting voor 2020 wat beter is dan eerder verwacht. Nu betekent dat nog steeds maar een kerninflatie van 1,1% in 2022 en 8% economische krimp in 2020, maar toch zijn die verbeterde verwachtingen lastig te rijmen met de door Lagarde benoemde onzekerheid over het herstel. En zeker omdat Lagarde ook nog terughoudend leek in haar zorgen over de sterke euro, zagen beleggers haar uitleg vooral als een boodschap dat verdere verruiming minder waarschijnlijk is dan eerder verwacht. Zo steeg de euro tijdens de speech al flink ten opzichte van de dollar – van 1,18 naar 1,19 – en ging ook de Duitse 10-jaars rente omhoog.

Deze marktreactie zal door de ECB met enige teleurstelling ontvangen zijn, omdat een sterkere euro en hogere rentes het herstel van de economie niet zullen bevorderen. Dit bleek vrijdagochtend omdat ECB hoofdeconoom Philip Lane tijdens een speech aangaf dat de ECB niet achterover kan leunen door de lage inflatieverwachtingen voor de komende jaren en dat de sterke euro daaraan bijdraagt. Hierop daalde de Duitse 10-jaars rente weer iets tot -46 basispunten na op -42 basispunten gestaan te hebben op donderdag.

