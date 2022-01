Bert Colijn (ING): ‘Komen er nog zware recessies?’

Het jaar begint met zorgen over inflatie, centrale banken die verkrappen en optimisme over economische groei en werkloosheid. Dat is markant gezien de diepe economische krimp van 2020. De Visie van Bert Colijn, econoom bij ING.

Iedereen zal hopen op een beter 2022 dan 2021, al is dat wellicht voor de aandelenbelegger wellicht wat veel gevraagd. Met koersstijgingen van tegen de dertig procent voor de AEX en S&P 500 was het een heel goed jaar voor aandelen. En eigenlijk was het ook een erg goed jaar voor de economie gezien de omstandigheden.

Zowel de Nederlandse als de Amerikaanse economie is alweer boven het niveau van voor de crisis uitgestegen en ook in de rest van Europa is het gat bijna gedicht. Zo is de grootste economische schok sinds de Tweede Wereldoorlog dankzij snel en doelmatig handelen van centrale banken en overheden in no time overgegaan in een economie met zorgen over oververhitting. Hoe is dit nu precies zo gekomen?

2008

De lessen uit 2008 lagen nog vers in het geheugen van beleidsmakers. Zo is in maart vorig jaar, toen op financiële markten de paniek over het virus en een wereldwijde lockdown toesloeg, veel sneller door centrale banken gereageerd dan bij het faillissement van Lehman het geval was. Zowel de Fed als de ECB kondigde snel grote QE pakketten aan en maakten op korte termijn liquide middelen beschikbaar zodat daar geen tekorten aan ontstonden. Ook overheden reageerden snel en met de vorige crisis in gedachten. Kijk naar de NOW-regeling die op de in 2008 zeer succesvolle Duitse ‘Kurzarbeit’ regeling gebaseerd is. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd de impact van de recessie veel bescheidener is geweest dan je normaalgesproken mocht verwachten. In elk geval tot op heden. Of de pijn alsnog genomen gaat worden is onzeker, dat hangt ook af van de toekomstige ontwikkeling van het virus.

2022

Desalniettemin zijn de verwachtingen voor 2022 voor de economie voornamelijk positief. Interessant is dat ook de prijs van de steun eigenlijk helemaal niet zo hoog gebleken is. Het niveau van de staatsschuld heeft voor sommige landen weliswaar recordhoogte bereikt, maar de groei van de staatsschuld lijkt als percentage van het BBP minder op te lopen dan tijdens de grote financiële crisis van 2008. De hoge schuldgraad en sterk opgelopen waarderingen op verschillende markten baren wel zorg voor de nasleep. Behoren zware recessies hiermee tot het verleden? Helaas niet. Deze crisis dwong overheden om snel te handelen, omdat de krimp mede door de restrictieve maatregelen tot stand gekomen is. Dat maakt de beslissing om in te grijpen makkelijk. In ‘normale’ recessies is het veel lastiger om te bepalen wanneer precies actie genomen moet worden. Wanneer en wat precies te steunen is daarbij heel lastig te bepalen. Daarnaast zijn andersoortige crises door plots wegvallen van vertrouwen in een sector of asset veel moeilijker te controleren. Dus ook al begint het jaar hoopvol, de laatste zware recessie is helaas zeker nog niet geweest.

