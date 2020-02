Bert Colijn (ING): ‘Record S&P’

De S&P bereikte deze week nieuwe recordhoogtes terwijl economische cijfers toch tegenvallen en het coronavirus een risico voor de groei blijft vormen. Dat schrijft Bert Colijn, econoom bij ING.

Wederom was het een week waarin het coronavirus centraal stond op financiële markten. Ondanks wat volatiliteit als gevolg van betere en slechtere berichten over het verspreiden en de economische impact van het virus, lijken beleggers vooralsnog relatief rustig op het nieuws te reageren. De S&P 500 bereikte deze week opnieuw een recordstand, terwijl ook de Eurostoxx 50 en de AEX momenteel hoger staan dan aan het begin van de week. De Duitse 10-jaars rente staat momenteel op -40 basispunten, een basispunt lager dan aan het begin van de week. Of dit vertrouwen in de economie terecht is, blijft de vraag.

Feit is wel dat er vooralsnog weinig concreet bewijs is van impact op de wereldeconomie. Daar is het ook nog wat te vroeg voor, omdat cijfers altijd met vertraging uitkomen. Dichte fabrieken en geschrapte vluchten zullen echter wel verstoring in de wereldhandel tot gevolg hebben en ook is er in China natuurlijk vraaguitval doordat mensen in grote getalen thuisblijven. In hoeverre dit echter een brede impact op de wereldeconomie gaat hebben ligt erg aan de duur van de genomen maatregelen. Aangezien er geen goed idee te krijgen is van hoe lang het virus zich blijft verspreiden is er ook zeer moeilijk een vinger te krijgen achter de mogelijke verstoringen van de economische groei.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de Europese industrie was zich juist net aan het herstellen. Dit komt omdat de vooruitzichten voor de wereldhandel verbeterden dankzij het fase 1 handelsakkoord tussen de VS en China en door het uitblijven van tarieven op auto’s uit de VS. Volgende week wordt duidelijk of er in februari een negatieve impact van het virus op het bedrijfs- en consumentenvertrouwen te bespeuren valt, of dat het herstel toch doorgezet heeft. Deze week waren de economische cijfers echter nog niet bepaald om naar huis te schrijven voor de Europese economie, met Nederland als positieve uitzondering op de regel.

Groei

De economische groei bleef in het vierde kwartaal van 2019 namelijk sterk met 0,4% kwartaal-op-kwartaal terwijl de economie in Duitsland juist stagneerde. Duitsland heeft door zijn relatief grotere belang van de industrie in de economie meer te kampen met de industriële recessie die ook in december nog niet tot een einde gekomen was. De industrie kromp met liefst -2,5% in december. Meer optimisme over de industriële productie in de eerste maanden van 2020 geeft de indruk dat de bodem toch bijna bereikt moet zijn, maar mogelijke impact van het coronavirus zou het herstel nog wat langer op zich kunnen doen wachten. In de VS hebben de industriële productie en detailhandelsverkopen in ieder geval nog een slechte start van het jaar gehad. In januari daalde de productie met -0,3% en stegen de verkopen met slechts 0,3%. Zo lijkt de Amerikaanse industrie nog niet snel te herstellen aan het begin van 2020 en houden de zorgen over de economische groei nog wel even aan.

