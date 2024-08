Bert Colijn (ING): ‘Renteverlaging’

Renteverlagingen in september door de Federal Reserve en ECB zijn deze zomer een stuk aannemelijker geworden dankzij zwakkere economische cijfers, meent Bert Colijn, econoom bij ING.

Het einde van de meteorologische en de economische zomer vallen bijna samen. Aan het eind van augustus vindt traditioneel het jaarlijkse uitje van de Federal Reserve plaats. Vanavond is het openingsdiner. Dit markeert het einde van de zomer voor economen en beleggers, die hier richting krijgen van centraal bankiers over wat er met de beleidsrente gebeurt in het najaar. Het is altijd op dezelfde plek, want centraal bankiers zijn nou eenmaal een beetje saai en voorspelbaar. Daarom is het ook dit jaar weer vliegvissen in Jackson Hole, Wyoming geworden.

Alle ogen zijn gericht op Jerome Powell die morgen in zijn keynote speech hints kan geven over een mogelijke renteverlaging in september. Er is deze zomer genoeg gebeurd in de VS om op te reflecteren. Bij de laatste vergadering van de Federal Reserve in juli hintte Powell sterk op een eerste renteverlaging in september. Sindsdien zijn de twijfels over de kracht van de Amerikaanse economie alleen maar toegenomen.

Een zwak banencijfer voor juli zorgde zelfs voor een flinke daling van de aandelenkoersen omdat recessiezorgen toenamen. Sindsdien hebben meerdere indicatoren aangetoond dat er nu geen sprake van recessie is maar wel lijkt de groei in de VS te vertragen en loopt de werkloosheid mondjesmaat op. Inmiddels is de vraag voor beleggers niet meer όf maar met hoeveel de Fed de rente gaat verlagen. Waarschijnlijk gaat het banencijfer voor augustus daar een hele belangrijke factor in zijn, maar Powell kan morgen vast sturing geven. De meeste beleggers verwachten een daling van 0,25 maar ook 0,50 procentpunt is een mogelijkheid.

Namens de ECB zit hoofdeconoom Philip Lane zondag in een panel. Maar voor sturing over wat de ECB met de rente gaat doen kunt u beter naar de uitgekomen cijfers van vandaag dan naar Jackson Hole kijken. Vandaag werd namelijk bekend dat de inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone in augustus verrassend sterk was. Deze steeg van 50.2 naar 51.2 en dat is op zich positief nieuws. In juni en juli daalde de PMI, wat zorgen met zich meebracht over of de economische groei niet alweer aan het afzwakken was.

Maar veel positiefs was er op het tweede gezicht niet in de PMI-cijfers te vinden: de kracht lijkt vooral te komen door optimisme in de Franse dienstensector, waarschijnlijk ingegeven door de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk maar een tijdelijke boost. De maakindustrie blijft zwak presteren en andere landen laten een minder positief beeld over de dienstensector zien. Zo lijkt de eurozone economie op een zwak tempo door te blijven groeien. Dat maakt het risico kleiner dat inflatie langer boven het streefniveau van de ECB blijft.

Daarnaast werd bekend dat de loongroei in de eurozone flink daalde in het tweede kwartaal. Van 4,7 naar 3,6% en dat was een sterkere vertraging dan analisten verwacht hadden. De ECB maakte zich de afgelopen tijd zorgen om de sterke loongroei en was bang dat dit de inflatie langer hoog zou kunnen houden. Nu is het best mogelijk dat de loongroei in de tweede jaarhelft nog eens hoger dan verwacht uitvalt omdat vakbonden in met name Duitsland bij de aanhoudende arbeidsmarktkrapte nog steeds hoog inzetten voor onderhandelingen, maar een renteverlaging in september is wel een stuk waarschijnlijker geworden nu de loongroei tegenvalt.

