Bert Colijn (ING): ‘Richting de uitgang’

De afgelopen week werd gedomineerd door beslissingen van de Fed, ECB en Bank of England. Allemaal beginnen ze met het verkrappen van het beleid, maar de ECB blijft veruit het voorzichtigst. Waarom toch? De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Eerst maar even de feiten op een rij. Op woensdag gaf de Fed aan dat ze versneld het opkoopprogramma gaan afbouwen. Van tijdelijk hoge inflatie wilde Powell al even niet meer spreken en voegde nu de daad bij het woord door het opkoopprogramma al per februari te gaan beëindigen. Daarnaast gaat de Fed nu uit van maar liefst drie rentestappen in de loop van 2022 en nog een keer drie in 2023.

Dan de Bank of England. De Britten hebben gisteren zelfs al een eerste renteverhoging aangekondigd, ondanks de onzekerheid die omikron met zich meebrengt en een economie die nog ver van het pre-corona niveau verwijderd is.

De ECB is voorzichtiger met het verkrappen van het monetaire beleid, maar ook in Frankfurt werd deze week besloten om het extreem ruime beleid te gaan afbouwen in de komende maanden. Het pandemie opkoopprogramma (PEPP) gaat eind maart eindigen, waarna het traditionele opkoopprogramma (APP) verhoogd wordt van 20 naar 40 miljard euro. Dat wordt dan in de loop van het jaar weer naar 20 miljard afgebouwd. Toch is dit een flinke reductie, aangezien er momenteel voor zo’n 90 miljard in totaal opgekocht wordt. Een eerste renteverhoging zit er volgens Lagarde volgend jaar hoogstwaarschijnlijk nog niet in, daarvoor wordt naar begin 2023 gekeken. De Fed en ECB zijn allebei enthousiast over het snelle herstel van de economie.

VS

In de VS is de economie al volledig hersteld en in de eurozone zitten we nog iets minder dan een procent onder het niveau van voor de crisis. Ook presteert de arbeidsmarkt sterk, wat in de VS al voor een snelle loonstijging zorgt, terwijl de loongroei in de eurozone juist dalende blijft als we naar de Cao-lonen kijken. De inflatie zelf is in de eurozone toch vooral door energieprijzen gedreven, terwijl de kerninflatie in de VS ook al zeer sterk gestegen is. Dat betekent dat de zorgen om ‘tweede ronde effecten’ die de inflatie langer hoog zullen houden in de eurozone minder is dan in de VS.

ECB

De ECB bouwt wel af omdat de economische vooruitzichten verbeterd zijn, maar voor een rentestap is het volgens de ECB duidelijk nog te vroeg. Ondanks dat de centrale banken nu richting een krapper monetair beleid bewegen, is het nog te vroeg om van een einde van de lage rente te spreken. Alle centrale banken blijven het geld dat vrij komt uit aflopende obligaties opnieuw in obligaties investeren en onze verwachting is dat de korte rente in de eurozone pas in het vierde kwartaal van 2023 weer eens positief zal worden. Daarnaast blijven er grote onzekerheden rond de outlook al gevolg van corona wat helaas ook in 2022 nog wel een thema zal blijven. Toch is – zo op de valreep van 2021 – een eerste stap naar normalisering van het monetaire beleid een feit. Dit is meer dan de meesten gehoopt hadden aan het begin van dit jaar

