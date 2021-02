Bert Colijn (ING): ‘Tijdelijk’

Nu de verwachtingen van sterk herstel en inflatie toenemen, begint de rente te stijgen. In Europa lijkt hogere inflatie toch vooral tijdelijk te zijn, in de VS zou het eerder een cyclisch thema kunnen worden. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Het kan snel gaan. Het ene weekend is het -10 en lijkt het erop dat je sneeuwpop nog weken kan blijven staan, terwijl je het volgende weekend op zolder moet zoeken naar een opblaasbadje. Onder beleggers wordt er gevreesd dat voor de economie in de VS eenzelfde scenario op gaat.

In ieder geval beginnen zich daar wat voortekenen van te voltrekken. De coronacrisis zorgde in de eerste golf voor een historische krimp, maar momenteel gaan de zorgen vooral over een zeer snel herstel met oplopende inflatie. Hoe gek is dat scenario?

Kijkende naar detailhandelsverkopen in de VS, dan zou je zeggen dat het geen vreemd scenario is. In januari heropende de Amerikaanse economie weer wat en werd de overheidssteun van 600 dollar per persoon overgemaakt. Prompt stegen de winkelverkopen met 5,3% tot het hoogste niveau ooit gemeten. Ook de industriële productie steeg sterker dan verwacht in januari met 0,9% groei ten opzichte van december.

Sterke groei

Als de groei nu al sterk is, terwijl het vaccineren nog lang niet is voltooid en Biden nog een historisch groot stimuleringsplan wil doorvoeren, dringt de vraag zich steeds meer aan of de inflatie niet flink gaat stijgen. Vooralsnog lijkt de Federal Reserve niet in te willen grijpen, zo bleek uit de notulen van hun laatste vergadering.

De Fed verwacht dat de inflatie tijdelijk hoog kan worden, maar ziet ook een economie die nog verre van hersteld is. Dat laatste blijkt ook wel uit data over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, aangezien het aantal uitkeringsaanvragen weer steeg. Dat zijn tekenen aan de wand dat de Amerikaanse economie echt nog wel even zal moeten herstellen voordat structurele oververhitting een thema wordt.

Hogere rente

Voor beleggers was het vooral belangrijk dat de notulen niet de indruk gaven dat de Fed snel de obligatieaankopen zal gaan afbouwen. Op de obligatiemarkt wordt de verwachting van hogere inflatie en sterk economisch herstel in een hogere rente vertaald. Deze week steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met liefst tien basispunten tot 1,29%. Ook in Europa stijgt de rente inmiddels. De Duitse tienjaarsrente staat op -0,34% wat twaalf basispunten hoger is dan vorige week.

Dit lijkt voornamelijk ingegeven te worden door de Amerikaanse ontwikkelingen en het feit dat ook hier de inflatie wat hoger komt te staan. De PMI voor de eurozone liet zien dat de economie in ieder geval nog niet aan het herstellen is. De PMI steeg licht van 47,8 naar 48,1. De dienstensector blijft het zwaar hebben onder de verlengde lockdowns in de eurozone. Het verrassende herstel van de maakindustrie zorgt voor flinke druk op het productieproces aangezien de vraag naar halffabricaten sterk toegenomen is, hetgeen ook de prijzen verhoogt. Dat draagt bij aan een beeld van hogere inflatie in de komende maanden. Maar waar in de VS de vraag opspeelt of de hogere inflatie niet langer aan zal houden, lijkt deze in de eurozone vooralsnog van tijdelijke aard te zijn.

