Bert Colijn (ING): ‘Verrassend eenvoudig’

De stijgende rente laat ook de ECB niet onberoerd. Lagarde kondigde aan om de obligatieopkopen naar voren te halen om de rentestijging te beteugelen. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

De ECB-persconferentie vond plaats in een splinternieuwe setting. ECB-president Lagarde, vice-president De Guindos en perschef Proissl stonden achter deskjes die de bijeenkomst aan een loting voor een groot voetbaltoernooi deden denken.Niet alleen de fysieke omgeving maar ook de renteomgeving is ineens helemaal anders voor de ECB en daarom werd er door beleggers uitgekeken naar wat er zou worden besloten. Tijdens de afgelopen weken van stijgende rentes hadden veel ECB-bestuurders zich al uitgelaten over wat nu precies het punt van zorg was voor het economisch herstel in de eurozone. De reële rente werd genoemd, maar ook de stijging van de nominale rente en de verkrapping van financiële omstandigheden. Het komt in grote lijnen op hetzelfde neer.

Bij hogere rentes wordt het minder aantrekkelijk om te lenen en dat zou het herstel in investeringen en consumptie in de weg kunnen staan. Omdat de Europese economie nog flink in het slop zit door lockdowns en ook trager lijkt te gaan herstellen dan bijvoorbeeld de Amerikaanse, willen ECB-bestuurders alle zeilen bijzetten om het herstel te bevorderen. Mocht u wel eens naar de loting voor een voetbaltoernooi gekeken hebben, dan weet u dat daar een verwarrende en langdradige uitleg aan vooraf gaat. De loting zelf blijkt dan verrassend eenvoudig te zijn. In die zin deed Lagarde de nieuwe setting eer aan, want de uitleg van het te volgen beleid maakte het er niet veel duidelijker op.

Graag

De ECB wil graag ruime financieringsvoorwaarden behouden en Lagarde gaf aan daarvoor naar een holistische en veelzijdige set aan variabelen te kijken waarbij ze “upstream” en “downstream” variabelen benoemde en net als vorige vergadering nog over ankers en kompassen begon. Dat bracht meer verwarring dan opheldering over hoe de ECB met de hogere lange rente om wil gaan.

Uiteindelijk

Maar uiteindelijk blijkt het toch allemaal vrij eenvoudig. De ECB had in de persverklaring al aangegeven dat het meer obligaties zal gaan opkopen onder het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) om het aantrekken van de lange rente te beperken en het daarmee aantrekkelijk te houden om te lenen en investeren. Dat zal het herstel van de kwakkelende eurozone economie bevorderen. Dat Lagarde daar verder weinig helderheid omheen wist te scheppen deed weinig af aan die boodschap. Beleggers wisten genoeg.

In de nasleep van de persconferentie zijn de Europese 10-jaars rentes wat gedaald. De Italiaanse rente daalde van 0,66 naar 0,58% toen de persverklaring verscheen. De Duitse rente daalde met vier basispunten tot -0,36% maar is sindsdien weer gestegen omdat gisteravond de definitieve goedkeuring voor het Amerikaanse stimulusplan gegeven is.

Beteugelen

De ECB zal de komende maanden dus binnen het huidige PEPP meer obligaties kopen om de rentestijging te beteugelen. Dat de inflatie in de tussentijd gaat stijgen neemt de ECB voor lief omdat dit slechts tijdelijk zal zijn. Dat de communicatie hierover in de komende maanden best een uitdaging kan worden werd gisteren duidelijk onderstreept

