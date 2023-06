Bert Colijn (ING): ‘Weinig tekenen van deglobalisering’

De wereldhandel is de afgelopen maanden gekrompen, maar van deglobalisering is nog weinig sprake. Wel vindt meer diversificatie van importen plaats om de impact van handelsverstoringen te verminderen.

Van de handelsoorlog tot torenhoge containerkosten, van een geblokkeerd Suezkanaal tot oorlog en sancties: zorgen over de geglobaliseerde waardeketen zijn nu al een aantal jaar top-of-mind. Zeker sinds het begin van de waardeketenproblemen die tijdens de pandemie de kop op staken is dit een prangend vraagstuk. Sinds september vorig jaar is de wereldhandel met meer dan 2,5% gedaald, hetgeen de indruk kan geven dat deglobalisering is begonnen. Toch valt dat nog wel mee. Als gangbare maatstaf voor globalisering wordt naar de wereldwijde handelsintensiteit gekeken, dat is de relatie tussen wereldhandel en industriële productie. Die is weliswaar gedaald maar nog steeds vergelijkbaar met het niveau voor de pandemie.

Hoop

Toch zien we een hoop veranderen in de wereldhandel. Een veelgehoord antwoord op de wereldhandelsproblemen van de afgelopen jaren is niet per se het terugbrengen van productie naar landen met hoge arbeidskosten zoals Nederland, maar eerder een uitbreiding van productielocaties zodat verstoringen in land X opgevangen kunnen worden door productie in land Y of een verplaatsing van productie naar een land waar minder problemen verwacht mee worden, het zogeheten ‘friendshoring’.

Als we kijken naar waar de importen van geavanceerde economieën vandaan komen, dan valt op dat de concentratie afneemt in de afgelopen jaren (lees meer hierover in dit uitgebreidere stuk). Er wordt dus meer uit verschillende landen geïmporteerd dan voor de pandemie. Deze trend is in 2016 al ingezet en komt vooral door de Verenigde Staten. Daar zien we een sterke afname van importconcentratie en dat is sterk gerelateerd aan de verminderde importen uit China. Dit komt niet alleen door de langer durende lockdowns in China, maar is vooral een structurele trend waarbij andere landen in Azië wat van het Amerikaanse marktaandeel aan het winnen zijn ten koste van China. Denk daarbij aan landen als Vietnam, India, Zuid-Korea en Taiwan.

Anders

Voor Europa is dat anders. Voor de EU als geheel neemt de importconcentratie in de extra-EU handel nog niet echt af, al is dat ook moeilijk te zien door de recente verstoringen gerelateerd aan de pandemie. In ieder geval is er geen duidelijk structureel dalende trend in handel met China. Daarmee lijkt het dat vooral de handelsoorlog tussen de VS en China een gamechanger is gebleken en dat Europese bedrijven vooralsnog geen acute aanleiding gezien hebben om de handel met China te verminderen. Ook lijkt dat laatste het geval in Nederland Hier daalde de importconcentratie wat sinds de pandemie, maar is deze vrij stabiel vergeleken bij de pre-pandemie periode, terwijl ook het aandeel van China in de invoer niet substantieel afneemt. Dat kan ook worden verklaard door de doorvoer die in de cijfers meegenomen is. Maar ook gaf eind vorig jaar in een ING-enquête onder 148 topmanagers de helft van nog aan dat ze dit jaar graag activiteiten in China willen uitbreiden.

Zo zien we dus nog weinig deglobalisering, maar begint met name vanuit de VS wel diversificatie van handel op te treden. Onze verwachting is dat dit ook in de rest van de wereld meer zou kunnen gaan spelen, nu geopolitieke zorgen van blijvende aard lijken te zijn en risico’s op problemen in de wereldwijde leveringsketen nog vers in het geheugen liggen. Toch is het niet zo dat een volledige loskoppeling van bijvoorbeeld China realistisch is. Voor de energietransitie zijn Europa en de VS bijvoorbeeld zeer afhankelijk van Chinese input, denk bijvoorbeeld aan het maken van batterijen waar China een cruciale rol in speelt. Daarnaast is het veranderen van waardeketens een tijdrovend proces en daardoor gaan de veranderingen in de wereldhandel een stuk trager dan het nieuws soms doet vermoeden.

