Bert Colijn (ING): ‘Zorgen over Europese groei zijn ook voor Nederland relevant’

In de week dat Draghi zijn plannen presenteerde om de Europese economie uit het slop te trekken, verlaagde de ECB de rente met 0,25%. Voor de Nederlandse economie is het belangrijk om Europese groeiplannen niet meteen af te wijzen, want ook onze productiviteit kan een boost gebruiken. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Deze week presenteerde oud-ECB president Mario Draghi een vuistdik rapport waarin hij een plan uiteenzet om de Europese economie uit het slop te trekken. Economische groei is al tijden zwak en onze positie in de wereldeconomie wordt minder. Dit rapport komt op een moment waarop die zwakte nogmaals duidelijk wordt. De hoop was dat de Europese economische groei zou versnellen na een lange periode van stagnatie door de energiecrisis, maar inmiddels lijkt de fut er alweer uit te zijn. Gisteren heeft de ECB dan ook haar eigen groeiverwachting weer naar beneden bijgesteld.

Draghi’s plannen zijn groots, er moet in totaal 800 miljard euro per jaar aan extra investeringen in de Europese economie komen. Ook schoppen de voorstellen tegen veel heilige huisjes aan. Vanuit Nederland en Duitsland klonken meteen afwijzende reacties van politici en experts. Dit ging vooral over het samen financieren van investeringen, wat voor Nederland en Duitsland een brug te ver is qua Europese integratie.

Toch verdient Draghi’s plan ook bij ons meer aandacht. Er staan veel voorstellen in die door het Nederlandse bedrijfsleven bij uitstek goed ontvangen zouden moeten worden. Denk aan het verminderen van regeldruk, het vergemakkelijken van financiering, het goedkoper maken van energie voor het bedrijfsleven en het verdiepen van de interne markt. Allemaal dingen die de Europese markt voor onze bedrijven vergroten, het makkelijker maken voor bedrijven om te groeien en uiteindelijk onze productiviteitsgroei zouden verhogen.

De Nederlandse economie in de laatste jaren een aantal grote schokken goed weten te verteren. Maar een zwakke Europese economie is op lange termijn niet te rijmen met een sterke Nederlandse economie. En onze eigen economie zou de boost die Draghi’s plannen kunnen geven ook zeker kunnen gebruiken. Vooral gegeven onze zwakke productiviteitsgroei ten opzichte van andere Europese landen in recente jaren. Daarmee verdient het plan meer aandacht dan alleen ophef over gezamenlijke schuld.

Als ECB-president riep Draghi jaren geleden ook al regelmatig op om de economische groei aan te zwengelen door middel van hervormingen en investeringen, maar dat kreeg in veel landen en op Europees niveau weinig gehoor. Gisteren omarmde zijn opvolger Christine Lagarde Draghi’s plannen en riep overheden op om hier snel mee aan de slag te gaan.

Daarnaast verlaagde Lagarde de rente inmiddels voor de tweede keer met 0,25%. De ECB verwacht dat eurozone inflatie volgend jaar op 2,2% en in 2026 op 1,9% uitkomt. Langzaam nemen de risico’s op hoge inflatie af en is er ook weer plaats voor zorgen over de zwakke economische groei bij de ECB. Lagarde wilde nog niets kwijt over wanneer de rente weer verlaagd gaat worden. “Que sera sera” was haar antwoord toen een journalist hiernaar vroeg. Dat klinkt zorgeloos maar geeft vooral aan dat de ECB zich nog niet aan volgende stappen wil commiteren in de huidige onzekere economie.

