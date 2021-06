Bert Colijn (ING);’Hoe snel gaat het herstel’

Enquêtes over de stand van de economie laten in juni een jubelstemming zien onder bedrijven en consumenten. Dit lijkt zich naar een snel economisch herstel te gaan vertalen, maar hoe snel blijft de vraag. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Inmiddels hebben er in Italië en België al – in verhouding tot de totale bevolking – meer mensen een eerste prik gehad van een van de coronavaccins dan in de VS. Landen als Nederland en Duitsland lijken de VS ook snel voorbij te gaan. Dat draagt enorm bij aan het vertrouwen in de economie omdat de heropening van de economie versneld plaatsvindt. Europa lijkt wat dat betreft een flinke inhaalslag gemaakt te hebben na een tegenvallende start van 2021.

Deze maand steeg het consumentenvertrouwen in de eurozone tot een van de hoogte standen in de afgelopen twee decennia. Het vertrouwen heeft een enorme ommekeer gemaakt in de afgelopen maanden. Het laat zien dat consumenten weinig zorgen lijken te hebben om geld uit te gaan geven nu de economie weer open gaat. Dat is een zorg minder vergeleken met “normale recessies” waar consumenten vaak uit voorzorg de hand op de knip houden voor het geval ze hun baan zouden verliezen. Dit lijkt nu niet direct het geval te zijn, ook omdat spaartegoeden tijdens de pandemie sterk toegenomen zijn. Daarnaast is de werkloosheid nauwelijks opgelopen ondanks de historische economische krimp en zijn inkomens relatief stabiel gebleven. Dat consumenten positief zijn is dus goed te verklaren.

Euforie

Ook bedrijven laten een euforisch beeld van de economie zien. Dat is wellicht iets merkwaardiger dan bij de consumenten. Immers, de maakindustrie wordt geplaagd door lange levertijden en snel stijgende productiekosten. In de dienstensector zijn veel bedrijven nog maar net open en veel opereren nog maar op beperkte capaciteit vanwege de maatregelen die nog gelden. Toch steeg de inkoopmanagersindex voor de eurozone in juni van 57,1 naar 59,2. Dit is de hoogste stand in 15 jaar. In normale tijden zou dat op zich al bijna genoeg voor de ECB moeten zijn om snel de rente te gaan verhogen. Maar de index geeft niet perse aan hoe sterk de economische omstandigheden verbeteren. Dit komt vooral omdat deelnemers aan de enquête slechts aan hoeven te geven of iets beter of slechter, lager of hoger is dan de vorige maand. In een maand met veel versoepelingen zullen veel bedrijven dat als een verbetering ervaren, Ook voor de prijzen geldt dat de PMI een hele sterke stijging liet zien. Hiervoor geldt dat de vraag is hoe sterk bedrijven hun prijzen verhoogd hebben.

Het optimisme van consumenten is goed te verklaren. Dat van bedrijven overigens ook. De vraag is echter hoe snel het herstel zal gaan en in hoeverre de inflatie snel oploopt. Zo zal de ECB met veel interesse naar deze cijfers kijken, maar toch ook de tegenvallende productiecijfers van eerder deze maand gezien hebben. Desalniettemin lijken de stappen naar normalisering van de samenleving bij te dragen aan snel herstel. Hoe snel dat precies is blijft afwachten en mede daarom heeft de ECB zichzelf tot na de zomer gegeven om een verandering van beleid te bespreken.

