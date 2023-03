Bert Colijn (ING): ‘Schuldencrisis blijft uit’

De snelle renteverhogingen van de ECB hebben effect op de eurozone economie, maar een gevreesde schuldencrisis in het zuiden blijft uit. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Economische groei, het coronaherstelfonds, een dalende trend in de staatsschuldquote, een gezondere bankensector en beloofde achtervang van de ECB helpen hierbij.

De ECB heeft de rente in de afgelopen maanden stevig verhoogd om de hoge inflatie tegen te gaan. Voor het verhogen van de rente was de zorg er dat Zuid-Europa een hogere rente niet aan zou kunnen. Als de rente in Zuid-Europa te snel op zou lopen, dan zou dit kunnen leiden tot een zware recessie of een schuldencrisis, zo was de verwachting. Toen de ECB begon met renteverhogingen is er daarom ook een nieuw instrument – het “transmission protection instrument” of TPI – in het leven geroepen om de verschillen tussen landen te beperken, mocht dit nodig zijn. Die zorg blijkt vooralsnog ongegrond. Zelfs de recente onrust op financiële markten heeft nog niet voor oplopende renteverschillen gezorgd.

Vooralsnog geen zorgwekkende verkrapping

Volgens de ECB zijn bankrentes, krediet- en geldgroei, activaprijzen en de wisselkoers de belangrijkste eerste kanalen van monetaire transmissie. Binnen de eurozone zien we duidelijke effecten daarvan optreden, maar voor zorgwekkende verkrapping in het zuiden leidt dit vooralsnog allerminst. Frankrijk lijkt vooralsnog het minst geraakt door de rentestijgingen, andere landen laten wisselende impact zien. Er springen geen landen uit die een ver bovengemiddelde verkrapping van financieringscondities gezien hebben.

Natuurlijk blijven de overheidsschulden hoog en blijft een schuldencrisis daarmee een sluimerend risico voor de zuidelijke economieën van de eurozone. Maar economische groei, dalende trend in de staatsschuld, gezondere bankensector en beloofde achtervang van de ECB zorgen ervoor dat beleggers momenteel het vertrouwen in deze landen ondanks een snel stijgende rente en financiële volatiliteit niet opgezegd hebben. En zo is de situatie in Zuid-Europa dus verrassend stabiel ondanks de roerige tijd op de rentemarkten. Dat betekent voor de ECB dat het TPI vooralsnog niet gebruikt hoeft te

