Besi heeft flink geïnvesteerd in hybrid bounding

Jean-Paul van Oudheusden marktanalist bij eToro: “De kwartaalcijfers van Besi bevestigen het beeld in de halfgeleidermarkt dat we eerder zagen bij spelers als Apple, Microsoft, Samsung en Intel.”

“Door een afname van de vraag naar computers aan het einde van de economische cyclus vielen de omzet en de winst respectievelijk 34% en 49% lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Net als bij ASML en ASMI zag Besi in het eerste kwartaal de orderinstroom teruglopen. Een opvallend pluspunt is dat Besi verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal van 2023 zal toenemen met 15 tot 25% ten opzichte van het eerste kwartaal.”

“Besi heeft flink geïnvesteerd in hybrid bonding systemen, die aan het einde van de productieketen semiconductor chips verpakken om te plaatsen in het eindproduct. Een grote order van €10 miljoen uit de Chinese autosector laat zien dat hybrid bonding applicaties een deel van de verminderde vraag in het algemeen kunnen opvangen, maar niet alles. Beleggers in halfgeleideraandelen doen er verstandig aan de macro-economische ontwikkelingen goed te volgen. Een kleine vertraging van de economische groei of een diepe recessie kan een groot verschil maken op de beurs.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht